La creatividad, el antídoto de la cultura en Cali para la crisis que trajo la pandemia

La pandemia golpeó durísimo en todos los niveles, pero su devastador paso por el país, especialmente por el Valle del Cauca, no fue obstáculo para que muchos valientes visionarios respondieran con la ampliación o creación de empresas y generaran de esa manera fuentes de empleo en un momento crítico.



Lo que parecía una locura, crear empresa y salir adelante en medio de la crisis económica y del desempleo que se vivía, se convirtió en muchos casos en una apuesta positiva que crece en la medida en que se va normalizando la situación en todos los niveles.



Bajo esos parámetros se expandió y creció Trinitario Coffee, que ahora tiene puntos de venta en la Galería Alameda y últimamente en el barrio San Antonio; es una empresa familiar que ofrece vínculos alrededor de una taza de café y que tiene alianzas de producción con caficultores en el Valle, Cauca y Nariño para procesarlo y servirlo en sus tiendas.

Con una crisis que aun no pasa, sus propietarios decidieron abrir sucursal en San Antonio, y ha sido un proyecto que se ha mantenido y que a pesar de los coletazos de una generalizada y dura situación económica, continúa brindando esparcimiento y un buen café a sus visitantes.



“La pandemia nos bajó el espíritu y casi nos quiebra. Nuestra mayor cantidad de ingresos proviene de la Galería Alameda gracias a los turistas que llegan allí. Pero las ventas se cayeron por lo que estaba pasando, no veíamos que esto fuera a terminar, hasta que decidimos quitarnos el miedo y comenzar a trabajar”, dice Adrián Fernández, uno de los artífices del negocio.



Señala que le apostaron al optimismo y sin pensar en un posible fracaso, dieron los pasos hacia adelante para crear el nuevo punto de venta en San Antonio.



“La crisis la vimos como un impulso para hacer otras cosas, para salir de la zona de confort en la que veníamos; la situación nos dio tiempo para estudiar lo que estábamos haciendo y de verdad resultó una oportunidad interesante; fue duro al comienzo, pero nos replanteamos y salimos adelante”, dice Adrián.



Asegura que la empresa es un proyecto en el que toda la familia le metió el hombro para hacerlo sostenible.



“Somos dos hermanos los gestores de este proyecto, Iván Camilo Fernández y yo. Es una empresa familiar. Mi papá, Libardo Fernández, nos dio el apoyo desde el inicio; mi hermana Alejandra también trabaja para el negocio después de perder su empleo y otro primo pronto entrará a la nómina para apoyarnos”, dice Adrián.



Señala también que cuentan con empleados externos, por lo que han combinado esfuerzos para seguir avanzando en un producto muy competido.



“Seguimos conociendo el formato de negocios que se maneja especialmente en Alameda; pese a todos los pronósticos generamos empleo porque hay personas no familiares que están con nosotros en los puntos de venta”, dice Fernández.



Y agrega que “Con la ayuda de la Cámara de Comercio y de la Fundación Carvajal le hemos dado forma a un negocio que nació como pasión familiar, pero cuya finalidad es impactar más como empresa en un mercado muy competitivo”.



Trinitario Coffee sigue su camino, ganando más adeptos, ofreciendo un exquisito café y confirmando que cuando se quiere y hay convicción, ni la peor de las crisis puede frenar ideas brillantes.

Román Steak House

El emprendimiento Román Steak House, de Andrés Román, es un sitio especializado en carnes. Especial para El País

De la crisis surgen las grandes posibilidades. Ese el lema de Andrés Román, quien creó Román Steak House, un sitio especializado en carnes.



“Yo tenía una empresa que sufrió un duro revés; me dedicaba a la contratación estatal y todo marchaba bien hasta que el Estado empezó a pagar cuentas que eran de 30 días a 120 días y en ese desgaste terminé en la quiebra”, dice Román.



Y agrega que después vino la pandemia. “La necesidad es la madre de todo el ingenio, yo no tenía más opción que sacar adelante mi otro bebé, hasta que me di cuenta de que con discotecas cerradas a la gente le quedaba la opción de divertirse en actividades gastronómicas y creamos empresa en medio de la pandemia”.



Fundó su negocio, un sitio especializado en carnes que muestra las características de las tendencias gastronómicas del mundo: steaks de corte europeo y de corte americano, además mezclas de queso azul con plátano guayabo y carnes caramelizadas. Está en la calle 3a #34-57 en Cali.

¡Bravo por 'Brave'!

'Brave' es un centro de entrenamiento deportivo propiedad de exfutbolistas del América y el Deportivo Cali. Especial para El País

Varios exjugadores del América y Deportivo Cali y otras personas fundaron 'Brave', un centro de entrenamiento deportivo ubicado en Ciudad Jardín y que nace por la necesidad de ofrecer a la comunidad una opción integral de bienestar, donde se combina la actividad física a través del entrenamiento funcional y el desarrollo del ser.



Andrés Felipe González, Diego Valdés y Hárrison Otálvaro, exjugadores del América; Diego Valdés, ex Deportivo Cali; su hijo Diego, diplomado en actividad física, además de José Balanta, experto en entrenamiento, y Carlos Durán, entrenador calificado, son los artífices del proyecto y los que dan las clases de manera personal.



“Creamos este centro de entrenamiento y le pusimos el pecho pese a la situación por la pandemia, y lo que queremos es que los caleños salgan de lo que es siempre el entrenamiento y mejorar la calidad de vida porque después del paro los caleños quedamos marcados”, dijo Andrés Felipe González, fundador y entrenador.

Rizos Valientes

Diana Castillo es la creadora de Rizos Valientes el Castillo, empresa de belleza que vio la luz en 2019. Especial para El País

La empresa dedicada al embellecimiento y a la modernización del look de las mujeres latinas prácticamente nació en media de la crisis.



Aunque se creó en el 2019, en el 2020 se tuvo que reinventar para poder mantenerse a flote.



“Lo que nos ha planteado esta emergencia ha sido un reto; nos hizo reinventarnos y abrir nuestra tienda virtual e incluirnos en la revolución digital. En mayo del 2020 abrimos de manera virtual el primer centro de recuperación capilar Rizos Valientes el Castillo; ese es el motor que ha sostenido la empresa. Y en agosto de 2020 se abrió la sede física en el centro de Cali, con distribuidoras virtuales en diferentes lugares del país”, dice Diana Castillo, su fundadora.



La empresa fabrica todo tipo de soluciones protectoras, pelucas, coletas, extensiones de cabello 100 % humano e importado directamente del Perú.



Más información sobre sus productos, accesorios y servicios están en las redes sociales: @rizosvalienteselcastillo y en @extensiones_castillo.

Tropic Green Coffee

'Tropic Green Coffee', especializado en bebidas a base de café y en carnes a la parrilla, está ubicado en el Parque del Perro. Especial para El País

Roy Andrade Varón y su esposa Andrea Alvis Osorio vieron que a pesar de la crisis que se vivía por el paso de la pandemia, había que pensar en grande y crear empresa. Por eso, con la asesoría de John Morales, fundaron Tropic Green Coffee, cuya especialidad son las bebidas a base de café y carne a la parrilla.



El sitio está ubicado en la entrada principal del Parque del Perro, donde han tenido la oportunidad de atender a caleños y turistas.



“Hemos tenido una gran aceptación del público caleño, el negocio ha ido creciendo porque a la gente le gusta lo que hacemos” dice Roy, alma y nervio de la empresa.



Y asegura que no se quedarán con lo que ofrecen en estos momentos. “Tenemos muchos platos para proponer e innovar porque día a día llega mucho turista ya que estamos en un punto muy importante de la ciudad”.



La empresa, que cumple con los protocolos de seguridad, genera empleo y un sitio ideal para el esparcimiento de la clientela.