"Vallecaucanos tenemos una deuda: no conocemos el departamento": Secretario de Turismo

El turismo será una de las puntas de lanza que jalonará la reactivación económica del Valle del Cauca tras el golpe económico recibido por la pandemia y el paro nacional. Y no es una frase vacía.



Según los datos revelados por la secretaria de Turismo del Valle, antes de la pandemia el turismo representaba el 3,5 % del Producto Interno Bruto, se estaba generando cerca de 800 millones de dólares y la meta en ese entonces era superar el billón millones de dólares, entre turista nacional e internacional.



Ahora, en medio de esta recta final de la lucha contra el covid, el turismo del Valle, con obras e inversiones, comienza a mostrar sus intensiones para conquistar a los visitantes entre ello: La fase 2 de pueblos mágicos y la vinculación de más municipios a esa iniciativa. Asimismo, iniciaron una agresiva campaña a nivel nacional e internacional para atraer más visitantes a la región. Sobre estos proyectos y la realidad del sector nos habló Julian Franco, secretario de Turismo del Valle.



Secretario, explíquenos un poco ¿En qué consiste la segunda fase de Pueblos Mágicos?



Esta iniciativa comprende todo lo que tiene que ver con la iluminación del parque Elias Guerrero de Roldanillo, lo que quisimos fue darle una iluminación que fuera inmersiva, que tuviese experiencia y contenido, buscamos que los turistas se sientan deleitados con lo que puede ofrecer el Valle del Cauca. Esta zona contará con sonido, neblina, show de luces en las noches, iluminación en la fuente, que cambia de color y es dinámica. Buscamos impulsar a que el turista se quede a dormir y así generar un impacto en la ocupación hotelera y el comercio de los municipios.



¿En qué lugares se llevará a cabo esta iniciativa?



Primero se realizó en Roldanillo, allá está operando. En Ginebra se inaugurará dentro de poco y en los municipios de Sevilla y Calima se iniciará la primera fase de Pueblos Mágicos. Lo que hacemos es seguir fortaleciendo los pueblos mágicos que arrancamos en 2019 (Ginebra y Roldanillo), e iniciar los procesos iniciales con Calima y Sevilla que están en una fase de proceso creativo, estamos hablando que para el segundo semestre de 2022 estará listo.



¿Cuál es el objetivo del proyecto?



Generar a través del turismo bienestar y desarrollo para las comunidades, lo interesante es que los municipios están entendiendo que esto es un eje para el avance de las comunidades locales, comerciantes y empresarios, lo que buscamos es sentirnos orgullosos de nuestra tierra y que los turistas vengan a visitarnos y así generar progreso.



¿De cuánto es la inversión para el proyecto de Pueblos Mágicos?



La inversión es de 860 millones de pesos en la fase dos para los municipios de Roldanillo y Ginebra, y para Calima y Sevilla será alrededor de 1000 millones de pesos para cada uno en la primera fase.



¿Cómo va la reactivación turística del Valle del Cauca, luego de dos duros golpes como lo es la pandemia del covid y después el paro nacional?



La pandemia nos golpeó y eso no se puede esconder, las cifras que teníamos previas a la pandemia fueron históricas, alcanzamos a tener una ocupación hotelera del 56 %, logramos una cifra nunca antes vista. El Valle tiene alrededor de 14.000 camas en promedio, y esperamos que a partir de este momento podamos tener una recuperación, eso va avanzando y este año estamos en una ocupación del 35 % durante el mes de junio, a diferencia del año pasado que estábamos en un 4 % y todo estaba cerrado.

"Pueden existir muchos planes turísticos pero si están engavetados y no se desarrollan, no hay nada. Nuestra política es que necesitamos ejecutar y hacer las cosas, más allá de la retórica" Julián Franco, secretario de Turismo del Valle.

¿Cómo avanzan los demás indicadores que influyen en esta reactivación turística del departamento?



Tenemos nuevas cifras de recuperación de empleo, 5000 empleos en gastronomía, tenemos una intención de poder recuperar indicadores hacia el 2022 todo dependerá de las variantes y la situación de restricciones de viajes, que todavía son complicadas, pero curiosamente a pesar de la dificultad, la conectividad aérea ha aumentado, tenemos rutas directas con New York, con Orlando, Cancún, tenemos vuelos incrementales hacia Panamá. Mi mensaje es que la conectividad es fundamental y en eso hemos logrado avanzar a pesar de las dificultades. Tenemos aerolíneas como Gran Colombiana de Aviación que tiene su sede en el Valle del Cauca, tenemos a Viva Air, Latam y Avianca que están apostando en la región, además tenemos la ventaja de que el aeropuerto no cierra y está ubicado geográficamente bien, eso las aerolíneas lo han entendido y el mercado vallecaucano es muy importante para lograr esa conectividad.



¿En qué consiste la campaña publicitaria “Viajáte el Valle” que lanzaron la semana que pasó?



Creamos una campaña de promoción turística, en un principio buscábamos la estimulación del vallecaucano. Nosotros como vallecaucanos tenemos una deuda histórica porque no conocemos el valle, no conocemos los tesoros que tiene el departamento y buscamos también tener al turista nacional e internacional. Eso lo hicimos el año pasado en una primera fase, seguimos con este concepto y lo reforzaremos con una inversión de alrededor de $2600 millones. Tenemos alianzas con aerolíneas, buscadores como Despegar, tenemos una intención de traer 9 o 10 influenciadores de viajes y de esta manera buscamos potencializar la comunicación y la visibilidad del territorio.



¿A qué invita esta campaña?



Está invitando a que los vallecaucanos, los colombianos y turistas internacionales, todos aquellos que quieran viajar puedan y quieran recorrer el departamento. Estamos estimulando a que la gente conozca todo el territorio, obviamente hay destinos que tienen mayor dinámica.



¿Cuáles son los destinos poco comunes que se están promocionando promocionando en el Valle y que todavía están por descubrir?



Sevilla tiene un mirador donde se puede comprar dulces típicos, hay fincas cafeteras que están ofreciendo experiencias de cata de cafés especiales, también hay lugares como Café Palomino que brindan experiencias interesantes, otra experiencia que ofrece el municipio es la producción de miel, puedes conocer y disfrutar, buscamos generar experiencias diferentes y atractivas.



También tenemos el Paraíso de las Palmas en Tenerife, un destino que requiere gran desarrollo, pero es un lugar para desconectarse, tiene palmas de cera mucho más abundantes que el Valle de Cócora, el clima y el paisajismo permite sentirse en otro lugar. Está ubicado a dos horas y media de Cali, el acceso no es fácil, pero hoy en día buscamos estar conectados con la naturaleza y este es un espacio donde puedes relajarte.



Nos gusta seguir promocionando lugares que no son tan conocidos como Riofrío, que tiene una experiencia de cabañas eco verde, donde tienes vista hacia el paisaje, son muy recomendadas, puede ser un plan familiar o romántico, también hay acceso para personas con discapacidades, y el tema incluyente es importante.



Trujillo también tiene una experiencia de glamping que se llama Valle Santo Experience, su costo oscila entre los $400.000 y $450.0000 la noche por pareja, el trato es muy especial, el lugar está ubicado en medio de platanales, estas experiencias están en un municipio que está generando mucha dinámica en el departamento.



¿Qué ha pasado con los proyectos en Cali?



Tengo un sentido de pertenencia por mi departamento, pero Cali tiene Secretaría de Turismo, además presupuestos importantes y por más ganas que tengamos de hacer proyectos en la capital tenemos que pensar en el alcance departamental. Lo que buscamos en el norte del Valle es quitar estigmas, nuestro enfoque siempre ha sido desde Buenaventura hasta el Cairo. Con Cali tenemos grandes sueños, la ciudad debe apostarle a una renovación urbana, a recuperar el centro, debe haber un enfoque en el embellecimiento del Bulevar del Río, en poder organizarlo y tener el espacio del espacio público para que los negocios puedan aprovecharlo.



¿Cómo se han adelantado los proyectos en la capital del departamento?



Sí la gente no conoce, no sabe, o no ve las acciones que hacemos desde el sector público es como si no se hiciera nada. Pueden existir muchos planes pero si están engavetados y no se desarrollan, no hay nada. Nuestra política es que necesitamos ejecutar y hacer las cosas, además ver que estrategias hay detrás de lo que hacemos y entender el por qué se hacen las cosas.



¿Cuáles acciones o iniciativas ha pensado para mejorar los lugares insignia de la ciudad?



Cali tiene una denominación mundial que es la capital mundial de la salsa, cuando uno dice que es el número uno en algo, hay que demostrarlo, no solamente teniendo los mejores bailarines y shows con Delirio y Cabaret, sino que tiene que haber un lugar físico que funcione todos los días del año y eso no lo tenemos. Como el proyecto de Alameda que tiene una ventaja, al tener la plaza de mercado y por su cercanía al centro histórico, El Peñón y Loma de la Cruz, es un punto estratégico que tiene una dinámica de negocios que son salseros y el parque te permite llenar de contenido el lugar con un embellecimiento que nosotros hacemos.



Queremos seguir con proyectos, hay muchas cosas que se pueden hacer, como en Cristo Rey que tiene un potencial que es necesario recuperar, la idea es arreglarlo, tiene la posibilidad de tener senderos ecológicos, también tenemos un proyecto con Siloé, para generar una dinámica de transformación y de un pacto social que permita cambiar la historia con jóvenes que quieren hacerlo, que están buscando alejarse de la violencia, asimismo, está Ciudad Jardín, que es importante y tiene lugares como la Hacienda Cañasgordas que tienen una historia y una narrativa detrás de ella.



¿Qué proyectos se han pensado para el distrito especial de Buenaventura?



Con Buenaventura que es otro activo fundamental, buscamos mejorar San Cipriano, tenemos cosas por mejorar y avanzar con el acompañamiento del Ministerio de Transporte -para el tema de los vehículos conocidos como brujitas-, queremos mejorar el entorno, para que haya más oportunidades y calidad en las ofertas que tenemos.



¿Cuál es el aporte económico que representa el turismo para el departamento del Valle?



Los ingresos de turismo actuales son complicados, porque nos estamos quedando con cifras de 2019, para ese año estábamos llegando al 3,5% del Producto Interno Bruto, estábamos generando cerca de 800 millones de dólares, nuestra meta ha sido superar el billón millones de dólares, esto contando al turista nacional e internacional que puedan llegar a la región.

​