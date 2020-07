Los cambios que tendrá este año el Encuentro de Melómanos de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Su espíritu salsero, amplio conocimiento del tema y su acertada participación y liderazgo dentro del colectivo de mujeres melómanas, le abrieron las puertas de Corfecali a la caleña Lorena Henao como la nueva directora del Encuentro Internacional de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali, convirtiéndose así en la primera mujer que dirige este evento en sus 28 años de existencia.



Henao, quien es además una reconocida melómana y coleccionista de la ciudad, es presidenta de la Asociación de melómanos y coleccionistas, ‘Amigos del Son’, y una importante gestora cultural del movimiento salsero en la última década.

“Liderar el más importante evento de coleccionistas de música afrolatina del mundo significa un gran reto para mí. No solo es mantener la altura que el evento ha tenido durante 28 años, además es potencializarlo y mejorarlo, pretendiendo que voces y actores, que son de actividad permanente dentro de la melomanía local e internacional, tengan oportunidad dentro de este espacio. Hoy le apostamos a la renovación con un nuevo y gran equipo”.

Cabe resaltar que el nuevo comité organizador del Encuentro Internacional de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali, que acompañará a Lorena en esta responsabilidad, es un comité plural y representativo de las diversas propuestas y generaciones del movimiento salsero de la ciudad.

La caleña Lorena Henao será la primera mujer en dirigir el Encuentro Internacional de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali. Especial para El País

Por su parte, para Alexander Zuluaga, nuevo gerente de Corfecali, su designación obedece no solo a su indiscutible y probada capacidad para liderar eventos de esta índole, sino a su trabajo continuo y denodado apoyando los colectivos salseros de los barrios de Cali, y los procesos de inclusión femenina en las audiciones de melómanos y coleccionistas.



“Esta determinación no obedece a estar en contra de nadie, lo que pretende es reconocer la diversidad que existe en nuestra ciudad en torno a la salsa. El hecho de nombrar una mujer para este cargo no es una cuestión de populismo, es algo que ellas han ganado en las últimas décadas. Hoy existen asociaciones de mujeres que representan la melomanía en el mundo y Lorena es un gran referente para ello”, menciona Zuluaga.



Entre tanto, la caleña que comparte su historia salsera junto a su esposo, otro amante coleccionista, destaca que la participación de la mujer en este campo que por años fue de hegemonía masculina, representa la presencia cada vez más activa de las mujeres en audiciones salseras.

Encuentro de Melómanos



Este representativo espacio para la melomanía caleña e internacional, que ha congregado en versiones anteriores cerca de 103.000 personas, ahora se prepara para una nueva y atípica versión digital que contará, entre otras cosas, con un escenario central en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura donde participarán invitados nacionales e internacionales.



El evento, que se ha propuesto en versión digital, presencial e híbrida, contará también con una emisora virtual llamada ‘Camino al encuentro de melómanos y coleccionistas’ y mantendrá además el encuentro de ‘Melomanitos: herederos de la tradición’, dispuesto para las nuevas generaciones salseras.

Polémica

​

Sobre la polémica suscitada por la reciente salida del coleccionista y melómano Gary Domínguez, el gerente de Corfecali Alexander Zuluaga aclaró que “Domínguez tenía un contrato de prestación de servicios por ser el director del evento. Sin embargo, el nuevo director operativo Sergio Daniel Vargas le entregó una comunicación a Gary sobre el cambio, él sí fue informado. Fue Gary quien en algún momento decidió que no iba a liderar el Encuentro autónomamente, sino que Corfecali lo agenciara”.