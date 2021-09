La 'delirante' y psicológica novela de Santiago Gamboa, este sábado en 'Oiga, Mire, Lea'

La mano esquelética de un cadáver saliendo de la tierra en zona rural de Bogotá, como “una oscura flor en medio de la hierba y la grava removida”, es el primer hallazgo aterrador que desencadena la historia de ‘Colombian Psycho’, la nueva novela de Santiago Gamboa, donde decide hacer una disección de la sociedad colombiana contemporánea a través de la ficción.



Siguiendo las investigaciones de un agente del CTI y una periodista, el escritor hace un retrato de las élites políticas, empresariales, y hasta de las clases más populares, describiendo un desequilibro mental naturalizado y compartido por todos sus personajes; un estado delirante con el que los lectores podrían identificarse.



Pero, esta novela, que podría clasificarse dentro género negro, también es algo más: una historia que juega con varios referentes literarios y muestra cómo, a veces, el trabajo del escritor comparte y del detective, comparten una misma búsqueda de la verdad.



Santiago Gamboa, escritor bogotano, pero radicado en Cali hace seis años, será uno de los invitados este sábado, a las 4:00 p.m., en el Festival Internacional de Literatura ‘Oiga Mire Lea’, donde presentará ‘Colombian Psycho’ como una “perturbadora radiografía de la realidad nacional”.



El escritor, que por estos días se encuentra en México como invitado a la Bienal de Novela ‘Mario Vargas Llosa’, de la que es finalista con su novela anterior ‘Será larga la noche’; habla unos minutos con El País sobre la construcción de ‘Colombian Psycho’, las influencias que adopta en esta historia y por qué la literatura es un indicio revelador del estado mental de una sociedad.



Su novela hace una clara referencia a un clásico reciente de la literatura norteamericana: ‘American Psycho’ de Bret Easton Ellis...



Claro que sí, es una referencia a esa novela publicada en 1991 y que a mí me impresionó mucho, porque es muy reveladora de todo lo que son las clases dominantes, económicamente altas de Nueva York, es una mirada muy crítica de ese mundo. Es una obra que marcó una época para mí, pero en mi novela el tema es completamente distinto, mi novela no tiene nada que ver con ese asesino caníbal de la obra de Easton Ellis, aunque sí muestro aspectos de los problemas que tiene nuestra sociedad, sobre todo en los últimos años después del Proceso de Paz.



¿Por qué decidió escribir esta novela dentro del género negro?



En mi novela anterior, ‘Será larga la noche’ y en ‘Colombian Psycho’ hay una clara voluntad de hacer novela negra, entendiendo este género no solamente como una novela de crímenes y policías, sino como la forma de explorar los problemas de una sociedad y ponerlos en evidencia. Entonces, cuando uno habla de esa realidad tan negra, termina haciendo necesariamente una novela negra, porque la gran mayoría de cosas que suceden en el país tienen que ver con crímenes, engaños, corrupción y traiciones. A mí me parece que en el caso de Colombia, la novela negra es el método literario más adecuado para ver esos problemas.



En esta novela destaca mucho el personaje de Julieta Lezama, una periodista...



En mi novela no utilizo detectives como en las novelas negras clásicas, sino periodistas, que son los personajes que a mí más me gustan, porque he sido periodista muchos años y, por otro lado, porque los periodistas son investigadores sin pistola y sin placa, que exponen su vida. De hecho, han asesinado a muchos en los últimos 30 años. Así como los detectives, los periodistas recorren la sociedad, hacen hipótesis y las verifican, es decir, son investigadores que revelan verdades, solo que en su caso, esto no significa que se vaya a hacer justicia. Todos los días comprobamos que las mejores investigaciones las hace el periodismo, aunque casi nunca conducen a una condena, porque muchos de estos crímenes están untados de intereses políticos, entonces los casos quedan guardados en un congelador y no llegan a nada.

Otras novelas de Santiago Gamboa son ‘Perder es cuestión de método’, llevada al cine en 2005; ‘Los impostores’, ‘El síndrome de Ulises’, entre otras.

