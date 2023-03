El Ficci tiene un programa especial con Cine Español para este 2023

Cuatro películas sobre mujeres hechas por mujeres en la sección 'Cine de España, mujeres' y una selección de cuatro títulos del icónico cineasta valenciano Luis García Berlanga, en 'Clásicos de España, Berlanga', son parte central de la programación de cine español presente este año en Cartagena.



Una adolescente acosada con posibilidad de convertirse en justiciera. Una espontánea joven que sueña con ser actriz. Una mujer desbordada por la maternidad primeriza. Una treintañera inestable saltando de cama en cama entre sus amigas… O dicho de otra forma: Un thriller de terror en Extremadura, una comedia en Madrid, un drama en el País Vasco y una comedia de enredos en Barcelona se harán presentes en el Ficci.



'España es mujer' llega a Cartagena con cuatro poderosísimas películas de la mano de la Embajada de España en Colombia, el Centro de Formación de la Cooperación Española y del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española -PICE.

La representación femenina

Con 'Cerdita', Carlota Pereda se adentra en una tierra que conoce bien, la de su familia extremeña, para adaptar a largometraje que pisa el terreno del terror, su multipremiado cortometraje homónimo.



'Ramona', la ópera prima de Andrea Bagney, es una joya que salta del color al blanco y negro, como su personaje, una película cuajada de diálogos y humor un poco a lo Woody Allen.



Con su reciente Goya a la mejor dirección novel, bajo el brazo, la vasca Alauda Ruiz De Azúa nos trae un magnífico y conmovedor drama, 'Cinco Lobitos', sobre una madre que descubre, en medio del dolor, que nunca dejará de ser hija.



La autoparodia, lo queer, el universo pop repleto de referencias musicales y cinematográficas, son aguas en las que se desenvuelve con una frescura revitalizante la directora Zaida Carmona en 'La amiga de mi amiga'.



Si algo tienen en común estas cuatro películas tan diferentes en sus acentos e idiomas, en sus geografías, sus temas y el género desde el que se narran, es el hecho de que retratan a cuatro mujeres tan fuertes como vulnerables. Seres humanos complejos, ni buenos ni malos, llenos de dudas y miedos. Seres humanos, mujeres, tratando de encontrar el mejor de los caminos para abordar esto que llaman vida.



Una mirada femenina 'a la española' que puede completarse buceando en otras secciones de la programación del FICCI 62. Secciones como Ciberfeudalismo, donde el cortometraje '13' vuelve sobre el tema convulso de la adolescencia desde una niña hiperconectada e hipersexualizada. O secciones como Algo que declarar con un documental, 'Toda una vida', que tiene como protagonista a un hombre pero cuyo protagonismo lo tiene una mujer. O, dentro de la misma sección documental, descubriendo, en un solo fotograma, la fuerza de un personaje tan desconocido como poderoso, el de la bailaora flamenca sorda, Antoñita, 'La singla'.



Desde que, en 1951, Luis García Berlanga debutara en el cine con 'Esa Pareja Feliz' codirigida junto a Juan Antonio Bardem, el director valenciano inició un camino de más de 40 años en el que le regaló a su público casi una veintena de títulos imprescindibles.



Su habilidad para hacerle el quite a la censura a punta de inteligencia y cinismo crítico, sus inolvidables diálogos tejidos, en gran parte junto al gran Rafael Azcona, su irreverencia, su amor al oficio, su valentía, su erotismo, su iconoclastia… Poco puede decirse que no se sepa y que no digan por sí mismas las cuatro películas 'Plácido' (1961), 'El verdugo' (1963), 'Tamaño Natural' (1974) y 'La vaquilla' (1985), que llegan al FICCI 62 en la sección Clásicos de España, Berlanga.