El concierto de la 'Esperanza': Jesús Adrián Romero se presentará en Cali.

Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente”, es una de las letras más recordadas de la música cristiana en América latina y Europa, así como otros grandes éxitos del cantautor mexicano Jesús Adrián Romero.



El interprete de Mi Universo es considerado como uno de los cantantes de música góspel más importante en español, tanto así que ha estado nominado en 3 ocasiones a los Latín Grammy, y ha sido galardonado 13 veces en los Premios Arpa, (uno de los reconocimientos más importantes para la industria musical cristiana).



Lea también: 20 años después, la exitosa telenovela 'Yo soy Betty la fea' tendría segunda parte





El cantante mexicano Jesús Adrián Romero dentro de poco presentará la nuevas canciones de su más reciente álbum ¿Cómo me vez? Especial para El País

Este ha sido un año de buenas noticias para el intérprete de El Aire de tu

Casa, pues fue reconocido por su exitosa carrera musical y por superar las dos mil millones de reproducciones en Pandora, (plataforma de transmisión de música por suscripción de SiriusXM). Además, se encuentra promocionando su nuevo disco ¿Cómo me ves?, un proyecto musical que trabajó durante la pandemia y que en esta ocasión se combina con sonidos regionales mexicanos.



“Yo soy del norte. Crecí con este tipo de música y en reuniones entre amigos siempre me gusta escuchar canciones norteñas. Nunca había considerado la posibilidad de cantar regional, pero mientras escribía las canciones surgió este ritmo”, comentó Jesús, quien se presentará en Cali el próximo 20 de agosto desde las 8:00 p.m. en la Arena Cañaveralejo en el ‘Tour de la Esperanza’.



Le puede interesar: El lord de la comedia: Mr. Bean vuelve a estar más vigente que nunca

"Mi relación

con Dios ha

cambiado

mucho a través de los

años. Empezó

de forma

egoísta, es

decir, una

basada solo

en mi necesidad de él, con

el paso del

tiempo te das

cuenta que

Dios nos ha

llamado a ser

una extensión

de él” Jesús Adrián Romero Cantante

En esta nueva entrega trabajó con reconocidos artistas como José María Napoleón, Kurt y Bryan Sandoval, ¿Cuéntenos sobre estas relaciones?

​

Esas son decisiones que se toman después de terminar las canciones

y sentimos que el sencillo pide una colaboración. Entonces, los nombres

empiezan a surgir y entramos en un proceso de comparar no solo el estilo musical de la otra persona, sino también el aspecto espiritual, yo digo que hago colaboraciones con gente de alma profunda. Por supuesto que es importante, el ‘blend’ de las voces.



Me sentí muy cómodo con Bryan Sandoval en este género banda porque

me conecté con mis orígenes, además aprendí mucho con Napoleón y Kurt, ha sido un proceso de aprendizaje.



¿Qué mensaje quiere transmitir al público?

​

Intento a través de letras y melodías abrir puertas y ventanas en el

corazón de las personas para que penetre la luz. La música es un vehículo muy valioso con el que se comunican los sentimientos que nos llevan

a la trascendencia, la relación con la fe, el amor, la esperanza y la conexión con Dios que nos regala la identidad

que tanto buscamos.



El nombre de mis discos y mis canciones insinúan el propósito de inyectar fe y llevar a las personas a descubrir su centro espiritual. Proyectar luz al público ha sido una búsqueda que me ha llevado a tratar de ‘reinventarse’, por lo menos un poco en cada disco, con el fi n de llegar a un grupo más heterogéneo con una espiritualidad más abierta y accesible.

Para algunas personas usted es uno de los referentes del cristianismo,

¿qué opina sobre esta postura?

​

Muchas veces el público ve a los artistas de una manera que no es,

suelen ponerte en un pedestal. En mi caso, pueden pensar que estoy a otro nivel en términos de fe, pero no es así. Soy un hombre que cada día crece más y necesita más de Dios. Lo bonito es que la gente te ve como un puente para cruzar a ese mundo espiritual.



Más noticias: La diseñadora de moda Elena Villamil llegó a Medellín con ‘El Tiempo de las Orquídeas’





Jesús Adrián Romero Especial para El País

“Presentarse en Cali

siempre es un agasajo.

Desde que saqué mis

primeras canciones el

pueblo colombiano ha

sido muy generoso. Lo

he dicho muchas veces:

que es mi segunda

patria”.

Jesús Adrián Romero Cantante

¿Es complejo ser un artista de música góspel?

​

No es complicado como tal. Sin embargo, los artistas debemos pasar

por distintos procesos que nos ayudan a crecer y a madurar tanto como personas y como cantantes. Lo que trato de hacer a través de las canciones es sacar a Dios de ese confinado espacio en el que lo hemos metido, hablar de temas espirituales que no eran considerados como tales, como la amistad, la pareja y el amor.



¿Tiene alguna anécdota de una canción en particular que nos pueda compartir?



Cuando tenía ocho o nueve años iba caminando con mi papá rumbo a

nuestra casa. A unos metros antes de llegar a la casa vi a un pájaro que estaba herido en una de sus alas y no podía volar, nos acercamos a verlo y mi papá me dijo que debíamos recogerlo y llevarlo a casa porque si no lo hacíamos el pájaro moriría. “Como no puede volar”, me dijo, “no podrá encontrar comida y agua y morirá, además se lo pueden comer otros animales”.



Recogimos el pájaro, lo llevamos a casa y cuidamos de él. Un día, muchos

años después, estaba sentado al piano, pensando en mi relación con Dios y tratando de escribir una canción que expresara mi necesidad de él, me acordé de esa experiencia, así que nació esta estrofa que lo dice todo: “Qué sería de mí si no me hubieras perdonado, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, si no fuera por tu gracia”.



Lea también: Tejedoras de versos: este domingo culmina el 38 Encuentro de Poetas

Nuevos aires musicales

Jesús Adrián Romero Especial para El País

Con este nuevo proyecto discográfico, el cantante

busca acercarse a nuevos públicos, pues considera

que la música debe ir más allá de la religión y generar una reflexión sobre cómo ser buenos

seres humanos.



“Creo que la espiritualidad es algo más abierto e inclusivo, que

muchas veces queremos encasillar en la iglesia. Cuando los seres humanos somos espirituales por naturaleza”, manifestó el intérprete de Se Quedó Conmigo, quien ha conquistado importantes escenarios como el Palacio de los Deportes en Madrid.



“En el caso del más reciente EP y el próximo que lanzaremos, vamos un poco a mis raíces, que tienen que ver con la música del norte de México. Estamos incluyendo dos canciones en estilo norteño y de banda. El primer sencillo en este género ya fue lanzado y es un dueto con Brian Sandoval, un chico de Guadalajara, Jalisco, México. Este tipo de música la escuchaba de fondo en cualquier lugar en el que me encontraba desde que era niño y de alguna manera hago honor a mis raíces, pero sin dejar de lado mi identidad”.