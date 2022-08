20 años después, la exitosa telenovela 'Yo soy Betty la fea' tendría segunda parte

RCN ya ha realizado nuevas versiones de algunas de las creaciones más importantes del fallecido Fernando Gaitán, como ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, pero con su máxima obra, ‘Yo soy Betty la fea’, habría tomado otra decisión.



La telenovela que hace parte del libro de los Guinness récords, ha tenido distintas versiones en el mundo, e incluso el propio RCN lanzó una adaptación para dibujos animados y una serie llamada ‘Ecomoda’, que funcionaba como continuación de la historia original de la historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.



Al parecer, RCN no estaría pensando en una nueva versión de la fea más querida de la televisión en el mundo, sino una continuación de la historia, 20 años después.



Así lo aseguró el periodista Carlos Ochoa a través de su cuenta de instagram @carlosochoatv, con el retorno de sus protagonistas, y que la historia se centraría en la vida de la pequeña hija de la pareja que estaría en pleno proceso de separación.



El libretista Juan Carlos Pérez, quien escribió la actual versión de ‘Hasta que la plata nos separe’, sería el encargado de la escritura de la nueva historia, mientras que Mario Ribero, director de ‘Yo soy Betty la fea’, sería llamado a dirigir esta nueva historia.



Aseguró que es una producción colombiana encargada por la plataforma Prime Video, que seguramente para Colombia será emitida por el canal RCN..



Lo que no se sabe es, qué nuevos personajes entrarán en esta historia y qué personajes del reparto original volverán a escena.