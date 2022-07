Barbie, inclusiva: así ha cambiado a través de los años la muñeca que no pasa de moda

Se estima que se venden tres muñecas Barbie más en el mundo. Esto la convierte en la más vendida, superada solo en una ocasión por Elsa, de la película Frozen, en 2014.



Su nombre real es Barbara Millicent Roberts y fue presentada al mundo el 9 de marzo de 1959 en la American International Toy Fair de Nueva York, vestida con un traje de baño a rayas blanco y negro, calzando unos stilettos negros y luciendo una coleta al más puro estilo de la década de los 60, época de la liberación femenina.



Fue creada por la empresaria norteamericana Ruth Handler, quien al estudiar los patrones de juego de su hija (Barbie) y ver que no había una oferta muy amplia de muñecas con cuerpo adolescente, quiso crear un juguete tridimensional con el que las niñas también pudiesen imaginar su futuro, y tomó como inspiración la figura de una muñeca alemana para adultos.



Desde entonces ha sido un éxito que durante más de 60 años ha liderado el mercado de la juguetería en el mundo, ha renovado los mandamientos del mercadeo, se ha convertido en un ícono de la cultura pop que ha inspirado a cientos de artistas, y no ha parado de generar polémica. Su figura y estilo de vida han sido criticados por promover estereotipos irreales entre los niños del mundo.



Un estudio de mercado hecho por Mattel a finales de los 50 concluyó que las madres de familia de la época criticaron a Barbie por tener “demasiada figura”. La firma sorteó este problema anunciando a Barbie en televisión como un juguete infantil. De hecho, Mattel se convirtió en la primera empresa de juguetes en emitir anuncios para los niños.



Sus medidas estimadas serían: 91 cm de pecho, 46 cm de cintura y 84 cm de caderas, lo que haría que Barbie se encontrara por debajo del índice de masa corporal recomendado. Aunque se ha mantenido con esta figura gran parte de su vida, parte de la apuesta de Mattel ha sido dejar abierta la puerta de los cambios.



En el 2016 la chica de plástico fue presentada con una nueva figura, un poco más robusta y “cercana” a la realidad del cuerpo de una mujer saludable. Para anunciarlo, Barbie fue la portada de la revista Times, bajo el título ‘Ahora podemos dejar de hablar de mi cuerpo: lo que la nueva forma de Barbie dice de la figura americana’.



Barbie también ha sido duramente criticada por su materialismo, ya que acostumbraba acumular autos, casas y ropa.Sin embargo, muchas mujeres que jugaban con ella la ven como una alternativa a los restrictivos roles de género de los años 50.



“Tú puedes ser lo que quieras ser”, fue el mensaje que Ruth Handler quiso transmitir con su muñeca, inspirando a las niñas del mundo a hacer realidad sus sueños.



Hasta ahora, ha tenido más de 200 profesiones e incluso, se adelantó a la historia con algunas de ellas. Llegó a la Luna antes que Neil Armstrong, ya que la Barbie astronauta apareció en el mercado en 1960 y en los 90 fue la primera presidenta de Estados Unidos.



Pese a las críticas, no se puede desconocer que Mattel —uno de los fabricantes de juguetes más populares del mundo— se ha esforzado por promover la diversidad y la inclusión a través de su línea de juguetes, cambios que se han evidenciado en las últimas colecciones de la marca, las cuales se han caracterizado por su ADN de inclusión social.



“Barbie cree, de todo corazón, en el poder de la representación, y al ser la línea de muñecas más diversa del mercado, nos comprometemos a seguir presentándolas con una gama de tonos de piel, tipos de cuerpo y discapacidades para reflejar la diversidad que los niños ven en el mundo que les rodea”, dijo Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva de Mattel y responsable global de Barbie and Dolls.



“Es importante que los niños se vean reflejados en el producto y fomentar el juego con muñecas que no se parecen a ellos para ayudarles a entender y celebrar la importancia de la inclusión”.



En 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se lanzó la campaña ‘Sheroes’, que mezcla las palabras She y Heroes: ella y héroes (en inglés), para reconocer los aportes de 18 mujeres que han hecho aportes a la sociedad y a la lucha por reivindicar el papel que han jugado ellas a través de sus profesiones, logros y activismo.



La colección Fashionistas 2022 de la marca cuenta con una muñeca con discapacidad auditiva, otra con con una pierna protésica, además de un muñeco Ken con vitiligo, una enfermedad de la piel que se caracteriza por la pérdida de pigmentación en ciertas zonas. En total, la colección incluye ahora más de 175 muñecos que pretenden reflejar la verdadera diversidad que los niños ven en el mundo real.



Barbie ha participado en más de 30 películas animadas desde 1980, incluyendo Toy Story. En 2023 llegará por primera vez en carne y hueso, en un filme producido entre Mattel y Warner Bros, y el cual será protagonizado por la actriz Margot Robbie.



En 2020, la casa de juguetes sacó una Barbie para Shakira y Jennifer Lopez, después de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: Especial para El País

Mujeres que inspiran



Latinas al poder:



Barbie fue pionera en homenajear a celebridades y heroínas de la sociedad con sus muñecas. En 2020, la casa de juguetes sacó una Barbie para Shakira y Jennifer Lopez, después de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl.



Sueño cumplido:



Este año, la primatóloga británica Jane Goodall cumplió su sueño de tener su propia muñeca Barbie para inspirar a las niñas. Vestida con una camisa y unos pantalones cortos de color caqui, la muñeca lleva un par de binoculares y a David Greybeard a su lado, una réplica del primer chimpancé que confió en ella.



Barbie real:



“Tras su coronación en 1953, el extraordinario reinado de la monarca ha sido un liderazgo del deber, esfuerzos humanitarios y una vida de servicio público, unificando a su nación en la celebración, la reflexión y la comunidad”, dijo Mattel al lanzar al mercado la Barbie ‘Isabel II, 70 años de la monarca en el trono’.



La línea de Barbie Fashionistas. Foto: Especial para El País

La Barbie de la nueva era, incluyente





La línea de Barbie Fashionistas incluye a Barbie con implante coclear, Ken con vitiligo, una nueva muñeca con pierna protésica y nuevas opciones de Ken con diferentes estilos de peinado. Además de nuevas muñecas con distintos tipos de cuerpo, como busto más pequeño, con curvas y original, así como una nueva muñeca Fashionista con movilidad limitada y en silla de ruedas.La colección representa diversos entornos, razas, comunidades y condiciones.



ÉXITO EN CIFRAS



Barbie se ubica como la cuarta marca de juguetes más importante en el mundo, con un valor de firma de 588 millones de dólares en 2022, de acuerdo con el ranking de ‘Las 25 marcas más valiosas de juguetes’, que elabora la publicación Brand Finance.



La Barbie Totally Hair es la muñeca más vendida hasta la fecha. Su largo pelo rubio hasta los tobillos, ha sido la delicia de las niñas desde que salió al mercado hace 26 años.



El precio inicial de la muñeca Barbie fue de US$ 3. La más cara de la historia se vendió en 2010 por US$ 302.500. Esta llevaba un diamante de color rosa de un quilate en su collar, el cual fue confeccionado por el joyero australiano Stefano Cantur.



Con referencias que van desde US$20, Barbie se ha estructurado como la columna vertebral de Mattel, representando hasta 70% del total de ventas.