Famosos que, como Shakira, han protagonizado escándalos por evasión de impuestos

A la colombiana Shakira se le suman otro tanto de nombres de celebridades sumergidos en escándalos por evasión de impuestos.



Algunos de ellos son sus compatriotas James Rodríguez y Radamel Falcao García; otros son Marc Anthony; Lionel Messi y Paulina Rubio.



La cantautora barranquillera enfrenta actualmente un conflicto legal, dado que la Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel para Shakira, a la que acusa de delitos contra la Hacienda pública por defraudar US$14,8 millones (unos $60.000 millones) entre los años 2012 y 2014. La señalan de "simular" que no residía en España, lo cual es el eje de la controversia.



La artista colombiana, que ya ha devuelto los US$14,8 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses -lo que no impide que se siente en el banquillo-, está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública.



Por el lado de James Rodríguez el caso se dio por no declarar la totalidad de ganancias de sus derechos de imagen en 2014, cuando llegó al Real Madrid. Tendría que pagar US$11,9 millones, que son unos $52.000 millones por fraude fiscal.



Falcao García también estuvo involucrado en escándalos fiscales, cuando fue acusado por el Ministerio Público de España de evadir impuestos que ascendían a la suma de US$5,831 millones (alrededor de $25.000 millones). Por eso, Falcao pagó más de US$8,2 millones y reconoció cargos por fraude fiscal.



El cantante puertorriqueño Marc Anthony tuvo líos tributarios en Nueva York en 2010, por facturas de impuestos atrasados por una propiedad en Long Island. Estas representaban una deuda que sumaba más de US$2,8 millones. Pero, además, en 2007 el cantante enfrentó cargos por no declarar impuestos entre 2000 y 2004 sobre ganancias que sumaban cerca de US$15,5 millones.



El astro del Paris Saint Germain Lionel Messi, y su padre, fueron señalados por el fisco en España, en la época en la que el argentino aún militaba en el Barcelona, por cometer evasión fiscal por concepto de honorarios y por la fundación del jugador, pues debían considerar que esos ingresos eran parte del sueldo del futbolista entre el 2007-2009.



Por último, Paulina Rubio, en su país natal, México, acumulaba desde 2002 una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que sumaba casi $2.000 millones. Esto provocó el embargo de sus cuentas, después de que el tribunal federal denegara la impugnación de ejecución de un crédito fiscal que debe desde hace cuatro años. Además, con Estados Unidos, la 'Chica Dorada' tuvo problemas por no declarar sus impuestos en 2010 y 2011.



Por esta omisión, el Servicio de Impuestos Interno (IRS, por sus siglas en inglés) presentó dos embargos fiscales a las propiedades de la cantante.