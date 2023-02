'Cuentásticos', el nuevo podcast de cuentos para los niños

'Cuentásticos, cuentos fantásticos en audio', es el primer podcast de cuentos en español con calidad premium dirigido a todas las familias hispanohablantes en el mundo. Esta creación colombiana es una de las mejores apuestas podcast del 2022 y 2023.



'Cuentásticos' es una creación de Juliana Rueda, Juliana Cabra y Nicolás Ospina que pertenecen a la nueva productora de audio infantil Miut Kids. "La mezcla de ternura y humor que logra este trio con este trabajo, no solo demuestra el gran talento y la conmovedora sensibilidad de ellos, sino el hecho de que poseen una inteligencia enviable: no miran a los niños como aprendices sino como profesores, y en eso reside su grandeza" al respecto de esta producción opina el humorista y escritor Daniel Samper Ospina



Esta saga cuenta con guiones inéditos, voces profesionales con acentos que representan la diversidad cultural de la audiencia hispana, música original y efectos a medida, dan vida a las historias más ingeniosas y divertidas inspiradas en cuentos escritos por niños.



Surge con el propósito de ofrecer contenidos originales en español en formato podcast, y entretenimiento de calidad libre de pantallas, a niños y niñas entre los 4 y los 12 años. Pretende cubrir una necesidad no satisfecha dentro del mercado del audio digital en español, un mercado en auge y crecimiento en los tres últimos años.



Es una iniciativa independiente, impulsada por un equipo de tres profesionales y padres que creen en el genio creativo de los niños y en el poder de una historia en audio bien contada, cuyo fin último es llegar a convertirse en una comunidad en la que los niños sean los protagonistas y se sientan motivados e inspirados a participar con sus propias historias.



Un equipo que desde las ciudades de Valencia y Barcelona en España y Bogotá trabajan por crear sueños que se pueden oír, magia que se puede palpar y cuentos que los harán vibrar. Todo el contenido lo pueden encontrar en su página web: https://cuentasticos.com/