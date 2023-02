Cuatro nuevos rodajes y un público que sigue activo: la magia del cine no se apaga en Cali

Aliste crispetas para ver esta historia en 3D. con 32.000 watts de potencias y 52 parlantes, como en una megasala de cine de las de hoy en día. En nuestra ciudad, también llamada Caliwood en los tiempos dorados de Andrés Caicedo, la movida cinematográfica no cesa.

Por eso, hay motivos de sobra para celebrar en grande mañana el Día Internacional del Cine.



Cali, ahora Distrito Capital, cuenta con su propio Consejo Distrital de Cine —como lo tiene el Distrito de Buenaventura— y con tres consejos más, sumados al departamental, en todo el Valle del Cauca.

Dichos consejos departamentales y distritales, establecidos mediante la Ley de Cine 814 de 2003, son órganos asesores para las políticas públicas de desarrollo y promoción de la producción cinematográfica de la región.



El resultado es que este año en Cali se rodarían cuatro películas, como anunció el recién nombrado Secretario de Cultura, Brayan Hurtado. Ya se han confirmado ‘Relatos del exilio’, dirigida por Ingar Lieber García (Orenoque Films); ‘Por arte de magia’, dirigida por Melissa Saavedra y producida por Maritza Blanco, y el proyecto ‘Sombra’, de la empresa productora prestadora del servicio en Colombia: 64A Films SAS.



Talento humano de la región será arte y parte en las diferentes áreas de producción de estos filmes, y de paso, la capital del Valle se convertirá en una atractiva locación para rodajes nacionales e internacionales.



La Cinemateca de la Tertulia es la sede de más de 10 festivales de cine. Algunos de ellos son: Festival de Cine de Cali, Muestra Internacional Documental de Bogotá, Festival de cine Calibelula y Festival Cine Ambiental. Cortesía Cinemateca La Tertulia

Funciones a $5.000

Mientras a nivel internacional se ha establecido que el Día Internacional del Cine es el segundo sábado de febrero, en Colombia los distribuidores y exhibidores han definido el día lunes 13 de febrero para que los amantes del séptimo arte puedan asistir a las salas de cine con su boletería, en todos los formatos, invirtiendo tan solo $ 5.000.



Exhibidores como Cine Colombia, Royal Films, Cinépolis y Cinemark son los teatros que se unen a esta celebración con una promoción en todas sus salas, para que en cada ciudad del país los colombianos puedan apreciar de las producciones audiovisuales nacionales e internacionales. Algunas de las películas que se pueden apreciar en salas y que son las más destacadas son:



La Ballena (Drama), La Jauría (Drama-Colombia), Holy Spider (Crimen), Ant-man Quantumania (Aventura), Gato con Botas, El Último Deseo (Animada-aventura), Avatar 2 (Ciencia ficción), Llaman a la Puerta (Suspenso), Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo (Aventura), Alis (Documental- Colombia), Tierra Quebrá (Drama-Colombia), entre muchas más.

El Cine en cifras

El año pasado las salas de cine tuvieron aproximadamente 40 millones de espectadores en todo el país, según cifras otorgadas por Proimágenes Colombia; lo que significó un incremento del 47 % con respecto a la asistencia del 2021.



El año 2019 fue para las salas de cine una de sus temporadas con mayor asistencia de espectadores a nivel nacional con 73,11 millones de cinéfilos congregados en un culto colectivo.

Distribución y exhibición del cine

Estas cifras anteriores no sería posibles sin la existencia de las empresas de distribución y de exhibición; algunas tienen ambas figuras y cuentan con la infraestructura y capacidad instalada de salas en varias ciudades.

Cine Colombia posee ambas figuras y es la de mayor presencia en el país, constituyéndose en 1927 como una compañía cuando 20 empresarios de Antioquia firmaron su fundación ante una notaría. En 1929 proyectó las primeras películas de cine sonoro en el país y en Cali se inauguró el Teatro El Cid con la película en formato technicolor ‘El águila del desierto’ en 1951.



Como todo ha cambiado en la producción cinematográfica, la exhibición no fue la excepción, en el 2010 remplazaron sus proyectores de cinta de 35 mm por proyectores digitales. En el 2017 emprendieron su proyecto social Ruta 90, a través del cual llegan a cada municipio de Colombia con equipos tecnológicos de punta. A la fecha, han cubierto el 90 por ciento del país acercando a las comunidades más vulnerables con historias inspiradoras narradas desde la pantalla grande.



Así como esta empresa, otras se han dedicado a la distribución de películas con formatos muy diferentes a las temáticas comerciales o hollywoodenses. En Cali está Distrito Pacífico, una propuesta para aportar cinematografía nacional e internacional una mirada diferente, enfocada en el cine comunitario, independiente y alternativo, entendiendo que las regiones, las comunidades y las historias de esfuerzos autónomos y colectivos merecen ser conocidas, llegando a distintos públicos en múltiples plataformas.



Víctor Palacios, programador de la distribuidora, cuenta que buscan “apoyar y acompañar la distribución y promoción de películas que nacen de procesos e iniciativas comunitarias, independientes y alternativas de Colombia y Latinoamérica, principalmente. Queremos llevar el cine hecho por la gente hacia la gente”. El año pasado tuvo en salas e cinco películas: ‘Mesa de tareas’, ‘Nijolé’, ‘Gallo de pelea’, ‘La pesca del atún blanco’ y ‘Salvador’.



En el 2017, la película dirigida por Ciro Guerra ‘El abrazo de la serpiente’

fue la primera cinta nacional nominada a los premios de la Academia.

Los Cinemas 1 y 2 quedaban ubicados sobre la Carrera 3 con Calle 10 detrás de lo que hoy se conoce como el Bulevard del Río. Se apagaron sus proyectores a inicios de los años 90. Cortesía Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

El Cid estaba en el centro de la ciudad, en la carrera 5ª entre calles 9 y 10. Se inauguró a finales de 1961 y cerró en el 2014. Foto de Gustavo Gómez Cortesía Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

Catalina Sandino fue la primera colombiana nominada a los Premios Óscar por su interpretación en la película ‘María llena eres de gracia’ en el 2005.



La Casa del cine colombiano

Ubicada en el Museo de Arte Moderno La Tertulia, la Cinemateca cumple 48 años el próximo mes de mayo, siendo actualmente la única de su tipo en el suroccidente del país. La actual coordinadora es Gerylee Polanco, quien también dirige la productora ‘Ojo Agua Cine’ y Killary Cinelab.



Debido al mantenimiento técnico de los equipos de proyección, se había suspendido el servicio de la sala a finales del año pasado, por eso, en el marco del Día Mundial del Cine reabren su sala con una oferta cinematográfica que le apuesta a seguir siendo la casa de la cinematografía colombiana. Desde la tercera semana de marzo habrá directores y productores invitados de las películas colombianas en exhibición.



Este domingo, el público podrá apreciar a la entrada de la sala, antes de cada función, un proyector de cine en formato de 16 mm. como una novedad para atraer a sus asistentes y recordar la manera en que funcionaban estos equipos en antaño. Las películas nacionales en cartelera este mes son: ‘La Jauría’, nominada a los Goya; ‘Tierra quebrá’, realizada en Valledupar; ‘El amor eficaz’, de Marta Rodríguez y ‘Alis’, un documental de Clare Weiskopf con dos premios de la Berlinale.



"Hay películas que tienen un gran potencial pero que no se promocionaron con la audiencia correcta. Esto no depende de un presupuesto grande”. Luisa F. Velosa, distribuidora y productora de cine. Cortesía El País

Brilla el proyector con Luisa Velosa

La caleña Luisa Fernanda Velosa es la mente detrás de la difusión y distribución de películas de los principales estudios de Hollywood en el país. En los últimos 10 años trabajó para Cine Colombia en el área de distribución de cine nacional e independiente, posteriormente lideró el equipo de 20th Century Fox en el territorio nacional y fue gerente de marketing en Cinecolor Group, los representantes de The Walt Disney Company para Colombia, liderando la campaña de lanzamiento para cines de Encanto, una de las más grandes y recordadas de la historia del cine en el país.



También alterna su rol como distribuidora con la producción de cortometrajes y largometrajes como Malos Días (2015) dirigido por Andrés Beltrán, que participó en la Selección Oficial de Warsaw Film Festival, así como de los cortometrajes Undertaker (2014), El Librero (2015), y Vanity Mirror (2020). Este último participó en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico Sitges 2021. Algunos de los más de 250 títulos que ha lanzado para el mercado colombiano son Encanto, Star Wars: The Rise of Skywalker, Frozen 2, Nomadland, La Forma del Agua, La La Land, , La Familia Bélier y Los Juegos del Hambre.



Con respecto a la aparición de las plataformas, considera que: “Con la pandemia fue inevitable que estas aumentaran su audiencia de manera acelerada. Sin embargo, no lo veo necesariamente como una competencia por la audiencia en cine pues son dos experiencias muy distintas. Durante los dos últimos años se ha visto en cifras cómo aumenta el público en salas, demostrando nuevamente que el cine sigue siendo un gran espacio de entretenimiento para las personas, especialmente para las familias. Estamos en un momento muy interesante para la historia de este”.