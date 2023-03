En la Cinemateca del Museo La Tertulia se estrena el 10 de marzo a las 6:00 p.m. la película 'Mudos testigos' construida con lo que quedó del cine Mudo Colombiano, como un collage con los archivos y las memorias de nuestro cine. Una idea original de Luis Ospina, con la Dirección de Jerónimo Atehortúa.



Estarán presentándola, Lina González coproductora y activo corazón del proyecto, Jerónimo Atehortúa codirector con Ospina y Óscar Ruiz Navia quién nos acompañara en esta conversación.

¿De qué trata Mudos testigos?

Esta producción audiovisual, es protagonizada por los legendarios actores Mara Meba, Roberto Estrada Vergara y Rafael Burgos, y narra la historia de amor entre Efraín y Alicia, quien está comprometida en matrimonio con Uribe, un hombre rico y poderoso. Pero estos actores de los años 20 del siglo pasado, no actuaron precisamente para esta producción, sus imágenes regresaron a la pantalla, gracias al trabajo de collage o compilación, que fue idea original de Luis Ospina y que materializó Jerónimo Atehortúa tras la muerte del cineasta caleño en 2019. Por lo que vale aclarar, ‘Mudos testigos’ no es un documental o un filme restaurado, es algo mucho más innovador.



Las películas de collage o de compilación como también las llaman, son ya una tradición o un género en el cine. En Colombia se han hecho algunas, pero no son muy conocidas. Este tipo de películas aparecen sobre todo dentro del cine experimental.



“No es muy común es realizar películas narrativas con fragmentos de otras películas. ‘Mudos testigos’ es bastante atípica, no solo en nuestro país, sino también en el panorama mundial, en el sentido de que toma varias tradiciones y las une: es una película narrativa, de género (melodrama), pero también es una película de archivo, experimental, con elementos de documental y relato en primera persona”, explica el director Jerónimo Atehortúa.



Los directores Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa en Francia, presentando la primera versión de ‘Mudos testigos’, en 2019. Foto: Cortesía para El País

En su construcción se usaron imágenes de filmes como ‘Aura o las violetas’ (1924), ‘El amor, el deber y el crimen’ (1926), ‘Como los muertos’ (1925), ‘Madre’ (1924), ‘La tragedia del silencio’ (1924), ‘Garras de oro’ (1926), ‘Bajo el cielo antioqueño’ (1925), ‘Alma provinciana’ (1926), ‘María’ (1926), ‘Manizales city’ (1925), ‘El Valle del Cauca y su progreso’ (1926), ‘Carnavales estudiantiles’ (1928), ‘Colombia victoriosa’ (1932), ‘Paralelas de acero’ (1946), ‘El trágico final de Gardel, su última despedida’ (1935) y ‘Los primeros ensayos del cine parlante nacional’ (1937). Además de algunas películas extranjeras.



Al no ser un documental pedagógico sobre la historia del cine colombiano, sino una historia de ficción en la que actores y películas de la primera mitad del siglo XX en Colombia narran el paso del cine mudo al sonoro, ‘Mudos testigos’ tuvo la posibilidad de hacer su debut internacional en el Festival de Cine de Rotterdam, donde participó en la sección Harbour, un apartado destinado al cine contemporáneo.