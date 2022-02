Sean Penn en Ucrania: historias de un director obsesionado con el frente de batalla

Luego de la inminente escalada del conflicto en Ucrania, se conoció que el reconocido actor y director estadounidense Sean Penn se encuentra en Kiev filmando un documental sobre la invasión rusa.



El dos veces ganador del Óscar, famoso por películas como Dead Man Walking, Carlito’s Way y Río Místico, fue fotografiado en una rueda de prensa y se reunió con el mandatario de ese país, Volodymyr Zelensky, de acuerdo con un video en la cuenta de Instagram del líder ucraniano.



“El director vino a Kiev, específicamente, a grabar lo que está ocurriendo en Ucrania como un documentalista y, a decirle al mundo la verdad sobre la invasión de Rusia a nuestro país”, afirmaba un post en la página de Facebook de la presidencia de Ucrania.



“Hoy Sean Penn está entre quienes apoyan a Ucrania estando en Ucrania. Nuestro país le está agradecido por su muestra de valor y honestidad”, se leía en el mensaje.



El texto agregaba que Penn demostró el coraje del que “muchos otros, especialmente políticos occidentales, carecen. Cuánta más gente así, verdaderos amigos de Ucrania, que apoyan la lucha por la libertad, más rápido podremos detener esta atroz invasión de Rusia”.

Un mundo colapsado por la ansiedad y la incertidumbre de una pandemia y ahora, con el terror de la guerra. Nuestras oraciones de paz para el pueblo ucraniano, que está sufriendo tremendamente por estas decisiones de poder.” Thalía, cantante mexicana.

El actor y director, quien visitó Ucrania y se reunió con personal militar en noviembre de 2021, se reunió en dicha ocasión con la primera línea de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de la región de Donetsk, pero ahora regresó para documentar de frente el conflicto, durante su llegada habló con periodistas y soldados y “vio cómo defendemos nuestro país”, añadió el texto.



La estrella de cine de 61 años está trabajando en el documental para Vice Studios en asociación con Vice World News y Endeavour Content, de acuerdo con NBC News y, según medios internacionales, llegó a Kiev, luego de los ataques de las fuerzas lideradas por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el pasado jueves.



La visita de Penn se da al tiempo que las tropas rusas avanzan en Ucrania, en donde atacan por tierra y aire, lo que lo deja en una situación de inminente peligro.



Cabe decir que su fuerte activismo social, su posición política y su interés por temas realmente controversiales lo han puesto, en más de una ocasión, en el ojo del huracán.



Una de las más sonadas fue en 2015, al liderar una polémica entrevista junto a la actriz mexicano-estadounidense Kate del Castillo con el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien se encontraba fugitivo y era fuertemente buscado por las autoridades de México y Estados Unidos.



La entrevista generó una investigación federal en contra de Kate por parte de las autoridades mexicanas quienes quisieron acusarla de delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, por lo que la actriz cortó toda comunicación con el actor, a quien calificó como lo más bajo que ha conocido y deplorable.



Pero la osadía de Penn ha llegado donde nadie se lo espera, en 2018, se informó que él, -quien también fundó la organización sin ánimo de lucro para atención a desastres CORE en respuesta al terremoto de 2010 en Haití, la cual es retratada en el documental ‘Citizen Penn’,- se encontraba en Turquía filmando un documental sobre el asesino del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Y por si fuera poco, el estadounidense que también ha sido criticado por hablar duramente las operaciones militares de EE. UU. en Iraq, visitó al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien llamaba “amigo”, lo que le hizo blanco de innumerables críticas, que también ha ganado por su sinceridad y posición frente a temas de género como el feminismo y la masculinidad.



Temas que lo han marcado de sexista y machista, como su pronunciamiento durante una entrevista acerca de la feminización de los hombres, “Estoy en el club que cree que los hombres en la cultura estadounidense se han vuelto salvajemente feminizados. No creo que ser un bruto, tener insensibilidad o falta de respeto por las mujeres tenga algo que ver con la masculinidad, o alguna vez lo haya hecho. No creo que para ser justos con las mujeres, debamos convertirnos en ellas”, dijo quien además, llegó a criticar el movimiento Me Too por fomentar la división entre hombres y mujeres.

Reacciones por la paz



Cantantes, actores y artistas de todo el mundo, condenan al unísono la guerra librada contra Ucrania y llaman -poniendo en riesgo sus carreras- a la paz entre los dos países, contra la doctrina del Kremlin.



“Miedo y dolor. No a la guerra”, publicó en Instagram Ivan Urgant, conductor de programas de televisión vespertinos en Rusia.



Oxxxymiron, el rapero más popular de Rusia, declaró en un video estar, “en contra de esta guerra que Rusia desencadena contra Ucrania”, calificándola de “una catástrofe y un crimen”.



El comediante Maxime Galkine también reaccionó en Instagram. “No puede haber una guerra justa. No a la guerra”.



Y, Yan Nepomniachtchi, el mejor ajedrecista de Rusia, el día de la intervención rusa, tuiteó: “La historia conoció muchos días negros. Pero hoy es aún más oscuro”.



Por su parte, el estadounidense y también actor de Hollywood Ashton Kutcher, cuya esposa, la actriz Mila Kunis, es ucraniana, tuiteó: “Apoyo a Ucrania”.



Mientras que el novelista Stephen King afirmó: “No hay que quedarse de brazos cruzados cuando un niño grande golpea a uno más pequeño”.



Finalmente, y entre tantos mensajes rechazando la guerra que ha conmocionado al mundo, el actor Mark Ruffalo escribió: “Enviando amor y buenas oraciones a todas las personas inocentes de Ucrania, Rusia y Europa que están atrapadas en este triste y corrosivo momento de violencia y destrucción asimétrica, especialmente los jóvenes. No has hecho nada para merecer esta perversión y espectáculo obsceno”.