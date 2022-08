Reclutamiento de menores, uno de los puntos polémicos en diálogos con el ELN

La negación del ELN sobre el reclutamiento de niños y adolescentes en sus filas no es, de acuerdo con analistas, el mejor inicio de un acercamiento de cara a que esta guerrilla se siente con el Gobierno para negociar un eventual proceso de paz.



Pese a que el mecanismo de monitoreo de la Justicia Especial para la Paz (JEP) registró que desde el 2016 esta guerrilla sería la responsable del reclutamiento de al menos 62 niños, niñas y adolescentes para el conflicto armado, ‘Antonio García’ uno de los líderes históricos de esta agrupación, asegura que el ELN no realiza reclutamientos en sus filas.

A través de trinos emitidos durante el pasado fin de semana, el líder guerrillero aseguró que el ingreso de los ‘combatientes’ a sus estructuras es voluntario y que las incorporaciones se realizan a partir de los 16 años de edad, incluso un año más de lo permitido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que lo establece a partir de los 15 años de edad.



“El ELN no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado; jamás se obliga a nadie a incorporarse”, afirmó el líder de la guerrilla más antigua de América, quien agregó que “todo ingreso al ELN se hace por motivaciones políticas”.

Para el analista y docente en ciencias políticas Vicente Torrijos, los procesos de negociación en el mundo y en Colombia han fracasado o han tenido serios inconvenientes “cuando una de las partes incurre en tres conductas: primero, en incumplimiento; segundo, cuando en el proceso las dos partes acuerdan impunidad, y tercero, cuando hay ambiciones desmesuradas”, como las que parecen haber aquí.



“Creo que el ELN está dando señales de ambiciones desmesuradas. Estamos en una fase exploratoria de aproximación en donde es muy importante que el respeto sea la constante y no se caiga en las típicas maniobras evasivas o tendientes a mostrar unas posiciones inflexibles como la de no aceptar que hay niños en sus filas, bien sea de manera voluntaria o forzosa. En cualquiera de los dos casos es una transgresión clara de la normativa humanitaria y es muy importante que desde ahora se dejen claras las líneas rojas y los límites que tendría el proceso”, considera el analista Torrijos.



En la información que entregó el máximo comandante de la guerrilla del ELN, ‘Antonio García’, aseguró también que las Fuerzas Militares y la Policía han reclutado a menores desde los 8 o los 9 años de edad para infiltrarlos en los frentes guerrilleros para realizar misiones de inteligencia.



“Han sido muchos los casos de jóvenes que han sido capturados como infiltrados, y han sido liberados por medio del CICR, con las pruebas documentadas de sus misiones de inteligencia; pero el CICR los ha presentado como secuestrados por el ELN, tergiversando completamente la verdad”, sostuvo el comandante del ELN.



El pronunciamiento de esta guerrilla contrasta con las cifras oficiales, las cuales estiman que el ELN es presuntamente, después de las disidencias de las Farc, el actor armado que más menores ha vinculado al conflicto desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Pesos y contrapesos

El hecho más reciente relacionado con vinculación de menores por parte del ELN fue registrado el pasado 14 de agosto de este año, cuando el Ejército Nacional llevó a cabo la captura de seis presuntos integrantes del Frente Darío Ramírez Castro del ELN, así como la recuperación de un menor de edad, que no fue especificada. El operativo fue realizado en la vereda El Porvenir, jurisdicción de Morales, Bolívar.



Otro hecho relacionado con la vinculación de niñas, niños y adolescentes a la guerra fue también registrado este año en el mes de mayo, cuando la Policía Nacional capturó en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) a alias El Niche, presunto integrante del ELN. El señalado fue encontrado con una menor de 13 años, con quien tendría vínculos afectivos, en una vivienda con prendas alusivas al ELN, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y dos armas traumáticas.



Mauricio Jaramillo Jassir, analista y docente de la Universidad del Rosario, considera que más que un mal augurio para el proceso con las declaraciones del jefe del ELN, hay dos cosas a tener en cuenta: que esa guerrilla trata de empezar a sentar posiciones de cara a una negociación con un margen amplio y que no se llegue a la mesa con la idea de que es una guerrilla derrotada.



Lo segundo es que hay una presunción de la guerrilla respecto de los menores, en que a la mayoría de edad en el campo se llega en una edad distinta y que para considerar a alguien combatiente, que en uso de su razón decida unirse a uno de estos grupos, es menor a la que tenemos.



“Ellos consideran que una persona de 14 o 15 años ya es apta y es libre de unirse a la guerrilla, lo cual obviamente es incompatible con todos los derechos consagrados en la Constitución y en muchas de las convenciones relativas a los derechos humanos. Obviamente este es un mensaje negativo frente a los derechos de las niñas y los niños, que niega el reclutamiento forzado de menores, pero que hay que entenderlo también como un mensaje respecto a una ventaja estratégica, de cara a una negociación con el Estado colombiano”, concluye Jaramillo Jassir.