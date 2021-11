¿Qué traerá la Feria de Cali este año? Gerente de Corfecali revela todos los detalles

Faltan 42 días para el inicio de una nueva versión de la Feria de Cali y a esta fecha el evento está casi listo.



Esta será una feria “de la resiliencia, del renacer, del encuentro de las familias, de hacer un gran homenaje a la resistencia de nuestro pueblo”, dice Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, entidad que organiza el certamen, que este año vuelve a la presencialidad.



Dos grandes novedades tendrá esta fiesta: la gran Verbena Salsera del Oriente y el Desfile de las Colonias, además de innovaciones en eventos ya tradicionales como el Salsódromo, que tendrá 31 escuelas de salsa, 10 grupos infantiles y 30 bailadores de la vieja guardia.



Uno de los propósitos, explicó Cortés, es que la feria sirva para aportar a la reactivación de la economía local y traiga un poco más de alegría a los caleños y visitantes que este año volverán, luego de las restricciones que se vivieron en 2020 por la pandemia.



¿Por qué hacer feria en este momento?



Porque la Feria de Cali no solo es el evento más importante que tiene la ciudad en términos culturales, sino por su impacto. Más de un millón de personas asistieron a la feria presencial en el 2019 y, según estudios de la Universidad Javeriana, genera directamente 30.00 empleos e indirectamente unos 50.000.



En términos económicos se mueven alrededor de $400.000 millones que sirven para activar todos los sectores productivos de la ciudad.



¿Cuáles son las grandes novedades para este año?



Tenemos varias, el 25 de diciembre empezamos con el Salsódromo, que será entre la 56, la Guadalupe, hasta la carrera 70, en la Autopista Sur, en contraflujo.



Serán 1500 bailarines, tenemos 30 escuelas de baile, 10 grupos infantiles, 30 bailadores de vieja guardia, tres carrozas, será un gran fiesta. La novedad es que habrá espacios para la rumba que llamaremos fuentes de soda, en donde la gente pueda bailar al aire libre en 7 grandes pistas.



Antes para el Salsódromo se vendían 30.000 abonos, este año se reducirá esto a más del 50 %, es decir tendremos unos 10.000. Tenemos que venderlos porque necesitamos esa plata para reinvertirla en otros eventos. Lo importante es que se amplían los espacios para la entrada gratuita.

Argemiro Cortés, gerente de Corfecali. El País

¿Cómo se seleccionaron las escuelas del Salsódromo?



Se presentaron 60 escuelas a la convocatoria que hicimos y durante este fin de semana se está haciendo la selección. Se escogerán 40 escuelas. Para ello hay un jurado calificador que mirará todos los espectáculos y escogerá las mejores que estarán en el desfile. Calculamos que pueden asistir al Salsódromo unas 100.000 personas.



Lea además: ¿Qué pasará con la escombrera de la 50?, las posibilidades

que estudia la Alcaldía



¿Qué otras novedades han planteado?



El 25 de diciembre vamos a hacer un gran concierto de inauguración en el oriente de Cali, tendremos la gran Verbena del Oriente, esto estará ubicado en el parque longitudinal de Ciudad Córdoba. Aún no puedo dar nombres de las agrupaciones, pero queremos llevar las mejores orquestas caleñas y estamos buscando un artista internacional con un empresario que lo pondría como una contraprestación.



En este lugar tendremos programación toda la semana. Por ejemplo, el 27 de diciembre tendremos homenaje a los artistas que fallecieron este año; el 28 será homenaje al amor, a la salsa romántica; el 29 será al tambor, a la percusión, se invitará a todos que asistan con instrumentos y el 30 se hará una fiesta muy grande.



¿Este año habrá también un nuevo desfile de qué se trata?



El 26 de diciembre tendremos el desfile de las Colonias, las fiestas de mi pueblo. Serán 10 carrozas que representarán los 42 municipios del departamento, las mejores fiestas de los municipios. Es un evento nuevo y es un homenaje que hace Cali a las colonias que han ayudado a construir la ciudad. También habrá participación de la colonia nariñense, caucana, chocoana, la idea es tener unas 40 comparsas.



En esta misma zona de la calle de la feria tendremos el 27 el desfile de autos antiguos ya tradicional; el 28, el Carnaval de Cali Viejo. Las personas que compren abonos, tienen entrada a todos los desfiles. Aún no sabemos el precio de estos, la feria necesita recursos, pero también es claro que no puede ser un valor tan alto porque tampoco se vendería. Calculo que en 15 días sacamos a venta los abonos.

“Creemos que aproximadamente unas 120 orquestas o agrupaciones musicales se van a presentar durante los días de la feria de Cali”. Argemiro Cortés Gerente de Corfecali

¿Qué otras actividades se plantean en la calle de la feria?



En esta misma zona de la autopista Sur, el 29 vamos a hacer una verbena de música tropical. Ese día se levanta gran parte de gradería y eso se convierte en una gran fiesta. Estamos contemplando hacer un homenaje a Lisandro Meza, él quiere venir y Cali le debe mucho. Él puso muchos discos de feria, fue un ídolo en los 70 y aunque ha estado enfermo, quiere venir. Estamos intentando hacer un acuerdo económico. El 30 de diciembre también habrá fiesta en este mismo sitio, pero de pura salsa.



Lea también: Las estrategias para 'seducir' a quienes aún no quieren vacunarse contra el covid en Cali



Tenemos otro espacio en la plazoleta Jairo Varela con programación desde el 26 de diciembre. Ese día será un concierto de blues; el 27, de rock; el 28, de jazz; el 29, de música llanera, y el 30 tendremos homenaje a los años dorados, música del recuerdo. El horario será de 6:00 de la tarde a las 11:00 de la noche.



Hemos hecho acuerdos con el sector productivo para que estos eventos terminen máximo a las 12:00 de la noche, con el fin de que la gente tenga tiempo de visitar los establecimientos privados y los apoyen como parte de la reactivación.



Otra de las condiciones es que se exigirá el carné de vacunación y queremos solicitar que la gente nos ayude con esto. Tenemos 55 eventos, una programación amplia, muy popular, la gran mayoría de eventos son de entrada libre.



¿Cómo ha sido la vinculación del artista local?



Tenemos abierta la convocatoria para los grupos que se quieran presentar hasta el 17 de noviembre; la propuesta de este año no es escoger a dedo sino que tenemos un grupo de expertos para esta labor, pero la prioridad será la orquesta caleña.



Creemos que vamos a contar con unas 120 orquestas o agrupaciones musicales.



Frente a las internacionales, la idea es que estas orquestas las contrate el sector privado o nosotros, pero a través de patrocinios. Con los recursos que nos da Alcaldía no contrataríamos ninguna internacional, pero si hay mucho interés de algunos patrocinadores, en vez de dar dinero, pagar con orquestas que es la opción que estamos contemplando. Hay respuesta, algunos empresarios están interesados en apoyar esta idea.

Le puede interesar: ¡Qué 'Encanto', ve! Las macetas caleñas dejaron huella en el estreno de la película de Disney



¿A cuánto asciende la inversión en la feria de Cali?



La Alcaldía nos otorga $11.000 millones que con descuentos en realidad son $10.700 millones y la feria vale unos $13.000 millones, por eso necesitamos más recursos y los estamos buscando, pero la feria está lista, estamos contentos porque será una feria bonita, de mucha inclusión, muy popular y creo que la gente está ávida de disfrutar su feria de Cali hoy más que nunca. Esta es la feria de la resiliencia, del renacer, del encuentro de las familias, de hacer un gran homenaje a la resistencia de nuestro pueblo.



¿Se espera la reactivación del turismo?



Si, mucho. He estado hablando con operadores del sector y hay un ambiente nacional e internacional positivo. Estoy seguro que Cali, en estos dos meses, no solo por la feria, sino con el Petronio, el Mundial de Salsa, los Juegos Panamericanos, tendrá un resurgimiento del turismo muy fuerte, los hoteles van bien, las líneas áreas nos dicen que están contentas, hay un ambiente de expectativa muy positivo en la ciudad.



Estoy convencido que si hacemos una feria y la posicionamos vamos a atraer más turistas, también muchos caleños que viven en el exterior y que no vinieron el año pasado por la pandemia, este año si van a venir.



Necesitamos una ciudad limpia, que se haga un gran esfuerzo para que la gente pinte las calles, que todos se llenen de emoción, invertir en mejorar fachadas, tener un espíritu cívico. Soy optimista de que la gente ayudará y podamos tener un fin de año bonito para ciudad. Hay muchas cosas por mejorar, pero soy positivo de la actitud de la gente.



¿Todo lo que ha contado hace prever que mucha gente se moverá en Cali al final el año, no hay temores por un rebrote de covid?



El reto más grande que tenemos es la vacunación, contamos con un mes para que la gente se vacune para lograr ese objetivo del 75% de la población con al menos una dosis. Por eso iniciamos una campaña agresiva desde Corfecali que dice que si quieres gozar te tienes que vacunar, si quieres ir a feria, te tienes que vacunar.



Esta comprobado que el elemento que nos puede ayudar a no tener un rebrote del covid es vacunarse.



Queremos hacer una feria bonita, de mucha participación, pero con responsabilidad y eso se puede hacer si hay compromiso social, la invitación es a los jóvenes a que se vacunen y a los adultos mayores que reciban su tercera dosis.



En gran medida las condiciones económicas están dadas, las logísticas también, lo que necesitamos es la responsabilidad de la comunidad que se vacunen y que de igual forma aportemos a la seguridad de la ciudad, que la feria sea segura.



Reitero que para nosotros lo importante es la vacunación y la reactivación económica porque la feria es un motor de desarrollo económico. La cultura nos interesa, pero esto genera mucho empleo, formal e informal.

Otros eventos

La Feria de Cali también tendrá eventos tradicionales como el encuentro de los melómanos, actividad que cumple 30 años y que tendrá una programación variada dedicada, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, a la nueva salsa y a los salseros que este año fallecieron.



Asimismo, se programarán eventos en las 22 comunas y 15 corregimientos, “vamos a llegar a todos los rincones de la ciudad, y vamos a tener actividades entre en la 1 de la tarde a las 12 de noche, en estos lugares”, dijo Argemiro Cortés, gerente de Corfecali. También habrá presentaciones en el teatro Los Cristales.