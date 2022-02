Polémica: caleños se quejan del alza del predial mientras Hacienda asegura que tarifas siguen igual

Algunos caleños expresaron su inconformidad por el aumento en el valor del impuesto predial para 2022, sin embargo, desde el Departamento de Hacienda de Cali informaron que las tarifas no crecieron y que el avalúo catastral de cada predio subió solo 3%.



Aún así algunos ciudadanos consideran injustas las alzas que, en algunos casos se han presentando, y que incluso tildan de excesivas.



“Yo pagué por el impuesto del 2020 $167.000 y en este año pague los de los años 2021 y 2022 y me subió a $419.000, entonces estos cobros me parecen excesivos porque uno no sabe para dónde va esa plata, por ejemplo en el barrio en el que yo vivo hace más de 20 años la calle está en malas condiciones”, expresó Carlos Meléndez, habitante de Cali, quien ayer hacía fila en el CAM para consultar sobre su caso.



“Yo en el 2021 pagué $280.000 y en este año me llegó en $320.000, o sea que subió 40.000 pesos, en mi opinión está muy alta la tarifa porque supuestamente eso es para arreglar calles e invertir en la ciudad, pero la realidad es que usted va por Cali y no se ve esta inversión porque las calles están llenas de huecos”, expresó Hernández.



Otro inconformidad corre por cuenta de Martha Quiñones, quien evidenció que en su recibo de pago la tarifa de liquidación del tributo aumentó de un 10 x 1.000 a 14.5 x 1.000, incremento que hizo que tenga que pagar alrededor de $300.000 de más y por la que la mujer expresó que “no se explica las razones del cambio en la tarifa de un momento a otro”.

Ante esto, el concejal Fernando Tamayo invitó a los ciudadanos a reclamar en el caso de confirmar que se le esté cobrando de más o que se le esté haciendo mal la liquidación del impuesto predial.



“El Concejo Municipal no ha autorizado cambios de tarifas para la liquidación del impuesto predial, por lo tanto las tarifas de este año deben ser las mismas de las del año 2021, que es igual a la que se viene aplicando hace 10 años”, explicó el cabildante.

¿A qué se debe el aumento en el predial?



Teniendo en cuenta las dudas de algunos ciudadanos, la subdirectora de Impuestos y Rentas de Cali, Erika Zapata, explicó que estos incrementos se sienten porque para este año todos los predios de la ciudad aumentaron su avalúo catastral.



“El Gobierno Nacional 2022 sacó la resolución 6227 del 2021, la cual autorizó y solicitó aplicar un incremento del 3% de los avalúos catastrales tanto en el área rural como el urbana para el distrito Santiago de Cali para el 2022, pero eso no es una decisión del Municipio”, precisó Zapata.



Además, la Subdirectora de Impuesto especificó que con este avalúo catastral se hace un cálculo en el que entra la tarifa del predio, mismas que “no han cambiado y son asignadas por los usos del bien inmueble (residencial y comercial), y en el caso del uso residencial se divide por estratos”.



Así las cosas, de acuerdo con información de la funcionaria, las tarifas para los predios residenciales son: Estrato 1: 4x 1.000; estrato 2: 8 x 1.000; estrato 3: 10 x 1.000; estrato 4: 11 x 1.000; estrato 5: 13 x 1.000 y estrato 6: 14 x 1.000.

En el 2021 se recaudó $558.424 millones por el impuesto predial, superando la meta de $526.000 millones que se esperaban obtener por este concepto en la capital del Valle.

Zapata recalcó que si algún ciudadano tiene cambios en la tarifa predial podría ser porque en las visitas de evaluación catastral se identificó un cambio de uso del predio, pero en caso de que esto no sea así invitó a solicitar una visita de rectificación catastral.



“Pueden llevar una carta exponiendo el caso a la oficina de atención al ciudadano, en la torre de la Alcaldía, o también pueden hacerlo por el correo contactenos@cali.gov.co, dirigiéndolo a la subdirección de catastro”, indicó Zapata.

Los caleños también podrán hacer el pago de su impuesto predial a través del link de impuestos en la página web de la Alcaldía o por la APP Impuestos Cali.

Para el presente año se espera que 704.674 caleños paguen su impuesto predial, para así poder recaudar una cifra de $589.581 millones, por lo que Zapata exhortó a los contribuyentes a ponerse al día y aprovechar los descuentos que se están otorgando para los caleños que cancelen este tributo del municipio a tiempo.

Facilidades de pago



El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal informó que actualmente está vigente el descuento pronto pago para el impuesto predial unificado, el cual consiste en una disminución del 15% para las personas que cancelen hasta el 30 de abril del 2022.



Por otra parte, se han dispuesto 4 jornadas moviles de Hacienda para que los caleños reciban direccionamiento y puedan pagar sus impuestos, mismas que están ubicadas en los centros comerciales Chipichape, La Estación, Palmetto Plaza y Holguines Trade Center.



Las anteriores jornadas estarán hasta el 2 de abril y tienen atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; además de que los sábados atienden de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.