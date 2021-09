Feria de Cali se alista para volver a los eventos con público: los detalles de la versión 2021

La Feria de Cali en su versión 64 promete desarrollar todos sus eventos de forma presencial cuidando las medidas de bioseguridad, de hecho se plantea la posibilidad de exigir el carné de vacunación a los asistentes.



Así lo afirma el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, quien en el programa Protagonistas En Vivo de El País contó que este año el evento se podrá realizar con cerca de $12.500 millones, y también dio detalles de la nutrida programación. El directivo asegura que para no tener líos de contratación, todo se está haciendo con convocatorias.

Cuéntenos cinco cosas interesantes que va a tener la Feria de Cali este año...



Primero, vamos a tener Feria presencial; segundo, la prioridad será en la inversión al artista local; tercero, vamos a ser descentralizados; cuarto, interculturalidad, no vamos a tener solo salsa, vamos a tener jazz, música andina, hip hop, también vamos a tener una noche de ‘parrandón llanero’; y la quinta, es que va a ser una feria que va a ayudar a la reactivación económica de la ciudad.



¿Todos los eventos van a ser totalmente presenciales o es mixta?



Va a ser presencial, pero sí vamos a tener transmisión en plataformas. De las cosas positivas de la feria del año pasado es que fue vista por 12 millones de personas. Este año no va a ver contenido solo digital pero sí la vamos a transmitir.



¿Cómo será la participación del artista local y nacional?



Quiero que quede claro que no es en contra del artista extranjero, sino que en este momento de crisis económica es muy importante que los recursos queden en la ciudad. Bienvenido el artista internacional, pero el sector privado los va a traer. Lo que queremos nosotros es que, a través de procesos de convocatoria pública, las orquestas de Cali sean las que vayan a los barrios, a los conciertos. Tenemos orquestas de altísimo nivel.

“El 99 % de los eventos van a ser de entrada libre, gratuita, espero que la gente tenga un buen comportamiento (...) sí tengo temor al tema de bioseguridad”. Argemiro Cortés Gerente de Corfecali

¿Cómo va a ser el proceso de vinculación, se está haciendo una convocatoria?



Todos los eventos tienen un comité asesor, cada comité elige por convocatoria pública un director artístico. Ya tenemos el director artístico del Melómanos, Cali Viejo, esta semana tendremos el director del Salsódromo. Por ejemplo, necesitamos 100 orquestas en Cali, para ello presentaremos una convocatoria, y habrá un jurado técnico, expertos que sabrán si efectivamente lo que cobra la orquesta es lo que vale.

Eso no es tan sencillo, pero vamos a hacer un gran esfuerzo para que sea una convocatoria pública donde las reglas de juego sean claras.



Sin duda el evento central de la Feria es el Salsódromo, ¿este año cómo será?



Quiero decir que lo que estoy contando aún no ha sido aprobado por la Junta Directiva, pero lo que nosotros queremos es hacer el salsódromo en la Carrera 70 -sobre autopista suroriental-, no tan al norte por un tema técnico. En la Av. Roosevelt es una opción que tenemos pero hemos visto la gran dificultad que le genera a los comerciantes y en la movilidad, eso bloquea la ciudad. Estamos intentamos en un sector donde se genere menor impacto.

Este año habrá tribunas, pero vamos a tener fuentes de soda, es decir, que la persona podrá sentarse y salir a bailar. Al finalizar el salsódromo vamos a tener un gran show de salsa caleña, un homenaje a los cantantes de la feria de Cali.



¿Cómo va ser el acceso?



Tenemos que sentarnos a definir cómo será el mecanismo de acceso a las tribunas. El personal técnico dice que aproximadamente bajaríamos de 30 mil personas en tribuna tal vez a unas 16 mil, es decir, el 50 %, por bioseguridad. Eso va a permitir que haya más público para entrada libre.



¿Qué medidas de bioseguridad se están pensando implementar?



La realidad es que hay una actividad económica muy fuerte, hemos venido aprendiendo a manejar la pandemia. Lo que nosotros creemos es que tiene que haber vacunación, esperamos que haya un mecanismo para exigirle a las personas que vayan, a los diferentes eventos de la feria, que tienen que tener esquema de vacunación completo. Una vez esta idea se apruebe, empezaremos una campaña de decirles a las personas que si quieren ir, tienen que vacunarse.



¿El salsódromo va a tener una temática en especial?



El concepto nuestro es la alegría, queremos como exorcizar este momento tan duro que hemos vivido; la feria es alegría, es un elemento que queremos trabajar. Nos falta afinar ese concepto en el Salsódromo. Lo otro es que queremos hacer un homenaje a los artistas caleños.

¿Los eventos tradicionales como el Cali Viejo se realizarán?



Sí. Y hay una propuesta que estamos concretando con la Gobernación del Valle, y es que el 26 de diciembre queremos hacer en la Calle de la Feria un desfile de 42 comparsas de las colonias de los diferentes municipios del Valle, también de la pastusa, paisa, del Pacífico e internacionales.

También tendremos tascas, la programación va a estar buena.

“La Feria genera 10 mil empleos directos y, según estudios de la Javeriana, más o menos 29 mil puestos indirectos. Es el evento económico más importante”. Argemiro Cortés Gerente de Corfecali

La feria virtual del 2020 tuvo mucha polémica por temas de contratación, inclusive hay investigación en curso. ¿Qué se está haciendo para garantizar transparencia en estos procesos?



Por supuesto que hay muchas dudas, entiendo que la gente tenga prevención acerca de los procesos de contratación de Corfecali. Por eso, les solicité a los órganos de control que estén presentes, pero lo que creo es que siguiendo el manual de contratación de Corfecali no tendría por qué haber problemas, en el sentido que todo se haga a través de convocatoria. El reto más allá de que sea una gran feria es generar confianza a los caleños y al fin la gente vea que esos recursos públicos han sido bien invertidos. Estoy comprometido que sea de esa manera.



¿En qué consiste la feria descentralizada?



Además de los eventos de la Calle de la Feria, tendremos la gran Feria del Oriente que va del 25 al 30 de diciembre. La propuesta es tener cinco días de Feria en los Cristales, todos con una población diferente.

Vamos a tener en el Teatrino de la Tertulia dos días de jazz. Además, todos los días contaremos con conciertos en 7 comunas y en los 15 corregimientos. Es una oferta muy grande, todos estos eventos son de entrada libre.

Este año también tendremos una feria infantil y familiar en el Club San Fernando. Corfecali va a tener una tarima, con jornadas de títeres, teatro infantil, me sueño con traer un artista nacional de niños.



¿La idea es que esta sea una feria para caleños o queremos que venga gente de afuera?



Estamos trabajando con la Secretaría de Turismo, creemos que este año va a venir mucho turista. Estamos evaluando cómo hacer promoción, hacer un lanzamiento en Bogotá con las agencias de viajes para que vengan a Cali. El Secretario de Cultura dice que quiere promocionar la feria no solo aquí sino en Estados Unidos. Necesitamos un gran campaña para que la gente venga y fortalecer la feria.



¿Cuánto va a costar la feria y qué porcentaje de ese valor va a ser producto de patrocinios?



Esta feria así como me la sueño puede costar unos $14.000 millones, creo que Corfecali puede sacar $2.000 millones o $2500 millones, aspiro que la Alcaldía nos entregue entre $11.000 o $12.000 millones. La dificultad es que no hemos cerrado los patrocinadores oficiales, quisiéramos saber cuál es el patrocinio que va a dar la Industria de Licores del Valle y Emcali. Creo que con $12.500 millones hacemos una feria con lo que estoy planteando.



¿Cómo es posible que una feria presencial cueste $12.000 millones y la virtual costó casi que lo mismo?

La feria virtual tuvo unos costos, pero yo asumo esta feria y creo que la podemos hacer con $12.500 millones o $13.000 millones, es un presupuesto para hacer un evento digno y los caleños van a quedar contentos.