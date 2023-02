¿Deslealtad a Petro? Lo que se dice del nuevo partido fundado por Roy Barreras

“Hay una deslealtad hacia Gustavo Petro por parte de Roy Barreras, porque le está notificando al Presidente que él es el segundo hombre más importante del Gobierno. Indirectamente le expresa que: no solamente me estoy posicionando con algunos opositores al Ejecutivo, sino que usted tiene que contar conmigo, porque si no lo hace entonces yo me lanzo y le tranco las iniciativas”.



Así observa el analista político John Mario González los riesgos que le podría generar al partido de Gobierno, el Pacto Histórico, el lanzamiento del nuevo movimiento del Presidente del senado, La Fuerza de la Paz.



En ese sentido, González señala que “el Presidente tendrá dos opciones: continuar con esos sectores moderados liberales, y correr el riesgo de debilitarse políticamente más adelante frente a sus aliados tradicionales de la izquierda radical o buscar polarizarse y deshacerse de esos elementos que en este momento le están causando incomodidad”.



Además, indica que el surgimiento de ‘La Fuerza de la Paz’ es una mala noticia para el partido de Gobierno, porque “disuelve al Pacto Histórico como la fuerza que pudiera, de manera unificada, representar un triunfo de Petro en las elecciones territoriales”.



De otro lado, el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, advierte que la presencia de ambos partidos en las regionales “va a ser una competencia y una manera de presionar al Gobierno y al Jefe de Estado para establecer alianzas estratégicas y no ‘pisarse la manguera’ en determinadas alcaldías o gobernaciones”.



“Vamos a ver hasta qué punto eso es solamente una forma de presionar al Ejecutivo a negociar y que le dé algunos privilegios en determinadas regiones, como por ejemplo la Alcaldía de Cali, o si se vuelve una pelea al interior de un Gobierno que al ser de coalición tiene una alta probabilidad de que este tipo de cosas ocurran”, anota.



Sin embargo, el analista político Jorge Luis Yarce considera que la creación de La Fuerza de la Paz no representa una ruptura en la posición política del Presidente del Senado y el Ejecutivo, sino que es una “estrategia de administración del poder que lograron consolidar en las elecciones a la Presidencia, para alcanzar más presencia territorial y que permita generar una continuidad del poder del Gobierno en los próximos cuatro años”.



Añade que “en este momento electoral donde la Administración de Gustavo Petro está puesta a prueba y donde hay señalamientos de las fuerzas vivas que permitieron que llegara a la Casa de Nariño que le están diciendo: no estamos de acuerdo, nos están fallando, sería un muy buen negocio consolidar nuevas opciones políticas defendiendo los mismos ideales”.



Asimismo, congresistas y militantes de la coalición de Gobierno alertaron sobre los avales que planea entregar el nuevo movimiento de Roy Barreras para las elecciones regionales y rechazaron las alianzas con partidos tradicionales.



“Nos están robando el Pacto Histórico, este es un mensaje de alerta de toda la militancia, especialmente los militantes de los partidos Polo Democrático, Colombia Humana, UP, Maíz, ustedes han visto como algunos de nuestros integrantes empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y sectores corruptos de la política, si nosotros permitimos que la coalición termine avalando a los que han postrado este país moralmente nos desdibujamos como colectividad”, mencionó ayer el exsenador Gustavo Bolívar a través de cuenta de Twitter.



El senador Alexander López tiene un pensamiento similar y comentó en la misma red social que “El @PactoCol representa grandes sueños y esfuerzos de millones de Colombianos que luchamos por el cambio, la vida y Paz con justicia social, Dr. Roy el Pacto NO será utilizado para apoyar clanes y candidaturas que le hayan hecho daño a nuestro pueblo. Seremos leales a esta causa”.



En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dijo que la coalición “tendrá el reto de consolidar el gran frente amplio de cara a las elecciones de octubre, sin perder la agenda de cambio. Somos conscientes de que somos un proyecto de país, no solo de izquierda. Pero no podemos reciclar la vieja política”.



De acuerdo con Racero, la senadora María José Pizarro indicó que las candidaturas del Pacto deben ser decentes, “nacidas del movimiento social y popular por el Cambio, con elevadas cualidades humanas, éticas y responsables políticamente. Conmigo solo cuenten para caminar en esa dirección”.



Frente a estas advertencias, el senador vallecaucano aseguró ayer en la mañana ante medios de comunicación que “estamos en el centro, no debería ser eso sorpresa para nadie. Trato de recordarles a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico que nosotros somos Pacto que es una coalición de centro izquierda y nosotros somos el centro. Eso fuimos durante la campaña, eso somos ahora y lo seguiremos siendo”.



También, ante los señalamientos de que su nuevo partido se estaría consolidando desde ahora para una posible aspiración a las presidenciales del 2026, Barreras descartó la opción: “Digo con claridad que quien este pensando en una aspiración presidencial apenas a unos meses de haber iniciado el Gobierno de Gustavo Petro es un irresponsable”.