Brechas de género en Cali continúan abiertas: estos son los campos más críticos

Las mujeres de la capital del Valle se destacan cada vez más por buscar su crecimiento educativo y profesional, sin embargo, aún existen brechas que les impiden alcanzar la equidad en la vida laboral y personal.



Durante el 2021, 33 de cada 100 de ellas trabajaba y 12 más se dedicaban al estudio. La tasa de desempleo estuvo 7,7 puntos por encima de la tasa en hombres, alcanzando el 21,4 %.



Las mujeres también recibieron un ingreso laboral promedio 26,4 % menor que el de la población masculina ($ 1.068.010 frente a

$ 1.349.431). Esto tuvo que ver en los índices de satisfacción laboral, en los que 46 de cada 100 de ellas afirmaron estar insatisfechas con su situación y solo 27 sostuvieron estar satisfechas.



Estos son solo algunos de los datos más destacados del informe ‘La ciudad de las mujeres’, presentado por el programa Cali Cómo Vamos, que retrata la realidad de este grupo poblacional en la ciudad en cuanto a vivienda, cobertura de servicios públicos, salud, uso del tiempo libre, educación, seguridad, convivencia y pobreza.



Marvin Mendoza, coordinador del programa Cali Cómo Vamos, manifestó que es necesario dar visibilidad a estos indicadores sobre el bienestar y la calidad de vida de las mujeres.



“Nosotros entendemos que cada grupo de población tiene realidades diferentes. Ahora miramos hacia las mujeres y estos indicadores, en definitiva, nos muestran las principales problemáticas que se han acentuado para ellas y en las que, como sociedad, hay que seguir trabajando”, sostuvo Mendoza.



El informe también destacó, en cuanto a vivienda, que 72 de cada 100 mujeres habitaban en apartamentos, 26 en casas y las 2 restantes en cuartos. El 70,2 % de ellas vivía en hogares sin pobreza monetaria.



Pero, eso no les impidió encontrar preocupaciones en casa, donde tienen una gran carga de tareas. El 44 % de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar durante el 2021, cifra siete veces mayor a la registrada en el género masculino (6 %).



Por otra parte, en lo educativo, 33 de cada 100 mujeres completaron sus estudios de educación media y otras 19, además, en educación superior.



Sin embargo, 72 de cada 100 de ellas consideraron que la oferta académica en las universidades no atiende las necesidades de la región, y 63 de cada 100 no estuvieron satisfechas con la educación que recibieron los niños, niñas y jóvenes de sus hogares.

Inseguridad, lo más preocupante...

La falta de seguridad para las mujeres en la ciudad sigue siendo un tema prioritario que aún no ha sido resuelto.



Por cada 100 mil mujeres que habitaban Cali en el 2021, se registraron 52,5 denuncias por violencia interpersonal y otras 116,1 por violencia intrafamiliar. Esta última cifra casi quintuplicó la presentada en la población masculina.



Nancy Faride Arias es asesora en equidad de género para organizaciones y exsubsecretaria de Cali en esta materia. Ella considera que se necesita un trabajo riguroso por parte del Estado para mitigar los eventos de violencia que se presentan contra las mujeres.



“Hay una deuda histórica y la seguridad siempre es uno de los factores más preocupantes. No nos sentimos seguras, generalmente, en muchos espacios: en el MÍO, caminando por las calles y hasta en los hogares. Las agresiones contra la mujer se han generalizado y esto debe ser una alerta en todo el país”, puntualizó Arias.



El informe muestra que 85 de cada 100 mil mujeres expresaron que se sentían inseguras al andar por la ciudad; 74 aceptaron, incluso, sentirse de la misma manera en sus propios sus barrios y 37 aseguraron que fueron víctimas de algún tipo de delito en el 2021.

Más datos

El informe reveló que el 91 % de las mujeres en Cali afirmaron estar afiliadas a alguna entidad de la salud, ya sea como cotizantes o beneficiarias. Sin embargo, solo 32 de cada 100 dijeron estar satisfechas con dicho servicio.



Un ejemplo de esto es que 38 de cada 100 mujeres manifestaron que su salud mental se encuentra peor al día de hoy, si se compara con el inicio de la pandemia por Covid-19.



El 61 % de las mujeres afiliadas a salud están en el régimen privado, el

37 % están en el subsidiado y el 2 %, en el especial.