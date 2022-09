Video: "Respéteme, viejo": La acalorada discusión que sostuvo Ospina con funcionario en plena junta

Una fuerte discusión se presentó entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el gerente de la ESE Oriente, Oscar Ipia López, en medio de una junta directiva de esta Red de Salud en la que se discutía la gestión adelantada por la entidad.



Las autoridades analizaban la población asegurada en el régimen contributivo y subsidiado y los recursos dispuestos para estas personas. Sin embargo, la junta vivió una tensionante situación por un desacuerdo entre Ospina y López.



“Señor gerente, usted no me puede calcular las circunstancias de la ESE por unos asentamientos que llegan al 0,3% de la población cuando tiene 500 mil millones de pesos como oportunidad de trabajo”, cuestionó Ospina. Frente a esto, López contestó: “nunca he querido presentarles los asentamientos como un factor negativo”.

Ni en Ecomoda se vio una junta con tanta tensión. pic.twitter.com/vDdQR2vQjx — Jaramillo (@JulianJaraUribe) September 14, 2022



“Claro que conocemos la población, señor Alcalde. Con todo respeto no desvíe la información. Usted maneja muy bien los números, pero yo lo que quiero es mostrar de manera clara y concreta lo que estamos haciendo acá”, agregó el Gerente de la ESE, al tiempo que pidió al mandatario no reorientar el enfoque que le había dado a la presentación.



No obstante, el mandatario interrumpió su intervención: “Venga, viejito, yo tengo experiencia en esto. Lo primero que te estoy diciendo es que los entornos presentados son más oportunidad que problema”. “Yo no he dicho que sea problema, no venga a desvirtuar lo que estamos haciendo”, señaló el funcionario.



Lea también: Comunidad denuncia grave accidente de tránsito por huecos en vía del oriente de Cali



En medio de la acalorada discusión, Ospina le dijo en un tono elevado: “respéteme, viejo, porque si no levantamos esta junta. Usted me presentó aquí que sus principales problemas estaban en estos espacios”. En ese momento, el Gerente trató de tomar la palabra nuevamente, pero el Alcalde le pidió “prestar atención”. “Usted es el Alcalde, pero a mí me respeta”, reiteró López.



Entretanto, otros miembros de la mesa empezaron a hablar al mismo tiempo para frenar la disputa entre ambos funcionarios.



“Excúseme, gerente, pero esto es así, es un activo público y patrimonio de la sociedad caleña, escuche y deje hablar. Esto nos demanda que sean juiciosos en la atención y en el cuidado de lo público”, enfatizó el mandatario de los caleños.



Lea aquí: Galería de Siloé se reactivará parcialmente después de voraz incendio



No solo los directivos fueron testigos del agarrón, pues la junta se estaba transmitiendo a través de redes sociales. Incluso, varios usuarios en redes hicieron burlas como "ni en Ecomoda se vio una junta con tanta tensión", en referencia a la popular novela 'Betty, la fea'.



Otras personas criticaron la actitud de los funcionarios con comentarios como: "es un altanero" y "no sé quién tiene la razón pero, el respeto mutuo debe estar en primer lugar. Los egos no dejan dialogar".