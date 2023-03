Video: Turistas encontraron y rescataron cadáver que flotaba en playa de San Andrés

En total asombro quedaron un grupo de turistas en San Andrés cuando, el pasado lunes festivo 20 de marzo, encontraron un cadáver flotando en una playa en el sector conocido como Chamey, La Mansión.



Según los reportes de lo ocurrido, al ver el cuerpo sin vida flotando en el mar, un turista se acercó y no solo rescató el cadáver, sino que ayudó a trasladarlo hasta la orilla de la playa mientras las autoridades competentes llegaban al lugar donde se presentó el hallazgo.



De hecho, mientras el hombre movía el cadáver en el mar, a lo lejos se alcanza a ver una embarcación de la Armada Nacional acercándose al lugar para encargarse de la emergencia.



De acuerdo con lo detallado por el medio local The Archipielago Press, el cuerpo sería el de un habitante del barrio Las Tablitas. La persona, al parecer, habría estado nadando en una zona profunda del mar y no habría logrado volver a la orilla.

El cuerpo tuvo que ser sacado por rescatistas y luego se realizó la inspección en la playa, por lo que restringieron el paso de residentes y turistas durante aproximadamente 4 horas.

pic.twitter.com/MBiwlhxC5y — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) March 21, 2023