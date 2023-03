Video: Aparatoso accidente de lujoso carro en Barranquilla involucra a hijo de Aida Merlano

Las autoridades de Barranquilla se encuentran investigando qué ocurrió y quiénes serían los responsables de un accidente de tránsito en el que está implicado un lujoso vehículo que, al parecer, sería propiedad del hijo de la exsenadora Aida Merlano.



De acuerdo con la información conocida al respecto, el accidente ocurrió en la madrugada de este martes 23 de marzo en la Calle 84 con Carrera 52, en el Barrio El Golf, en un lujoso sector del norte de Barranquilla, donde un vehículo Mercedes-Benz negro quedó volcado.



Lea además: Disputa por una herencia familiar terminó en tragedia en Cali; dos personas murieron



Según la información difundida por varios medios, el lujoso vehículo implicado en el accidente estaría a nombre de Esteban Manzaneda Merlano, hijo de la excongresista Aida Merlano, quien llegó deportada a Colombia desde Venezuela hace un par de días.



Lujoso vehículo que está a nombre del hijo de la excongresista Aida Merlano protagonizó aparatoso accidente en Barranquilla pic.twitter.com/mVsf0OpfWC — Rafael Pérez-Becerra (@rafaelperezb) March 22, 2023



Con relación a las causas del siniestro, se conoció que una de las hipótesis que manejan las autoridades de tránsito de Barranquilla es que, al parecer, el accidente habría ocurrido por un exceso de velocidad, lo que habría ocasionado que el conductor del vehículo perdiera el control de este y terminara volcándose.



Lea también: Francia Márquez denuncia presunta instalación de explosivos en evento que lideró en Chocó



​Aunque en el momento en que llegaron las autoridades el conductor del carro no se encontraba en el lugar donde ocurrió el accidente, testigos del siniestro aseguraron que un ciudadano llegó y presuntamente, se llevó a la persona que iba al volante. Hasta ahora, no se ha confirmado si el hijo de Merlano era quien manejaba el carro.



De acuerdo con una imagen que circula en redes sociales, el automóvil de placas LPP 019 habría sido matriculado el pasado 26 de octubre y, a la fecha, tiene registrada con una infracción que no habría sido cancelada.