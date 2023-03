Francia Márquez denuncia presunta instalación de explosivos en evento que lideró en Chocó

La vicepresidenta Francia Márquez denunció que, al parecer, grupos criminales habrían instalado varios artefactos explosivos cerca de la zona donde se desarrollaba un evento en el que participó este martes en Chocó.



Según reveló, la Policía Nacional le entregó información sobre la supuesta instalación de explosivos durante el acto simbólico de reconocimiento del Estado en la operación Génesis, presidido por la Vicepresidenta, en el municipio de Riosucio, Chocó.



En medio de su discurso, la Vicepresidenta señaló que, a pesar de la advertencia de las autoridades sobre el peligro que podría correr en ese lugar, optó por participar en el evento.



“Cuando llegué al aeropuerto se me arrimó un policía de los mandos de esta región y me dijo vicepresidenta no está segura en la región, hay, al parecer, una información de unos explosivos que han colocado”, dijo Márquez.



Y continuó: “entonces, me dijo el policía, colocamos a su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento por la operación Génesis y les dije voy”.



Esta denuncia se conoce después de que el fiscal general, Francisco Barbosa, asegurara que la Vicepresidenta le manifestó que no tiene garantías para entrar al departamento del Cauca.



“Francia Márquez nos informó que no tenía garantías de seguridad para ingresar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad”, precisó Barbosa.