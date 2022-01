Valle recibió 127.200 dosis de Sinovac para vacunar a niños entre 3 y 11 años

Valle del Cauca recibió el martes un lote de 127.200 dosis de la vacuna de Sinovac, las cuales se dispondrán para la inmunización de los niños entre los 3 y 11 años de edad.



María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, indicó que la distribución de los biológicos en la región se realiza desde este miércoles e invitó a los padres de familia a llevar a los pequeños a los puestos de vacunación.



"Esperamos que el fin de semana los papás nos acompañen en la puesta de esa vacuna, para que los niños entren a su colegio con protección y tengamos un retorno a la presencialidad más tranquilo", señaló Lesmes.



Cabe recordar que los colegios públicos de los en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca regresarán a clases este 24 de enero, por lo que las autoridades han hecho énfasis en la necesidad de la vacunación de la comunidad estudiantil.



"La vacuna no protege en el 100 % pero nos mete a los vacunados en un bolsillo de protección del 90 % de no tener la enfermedad grave, eso vale la pena", recalcó Lesmes.

Cerca del 50 % de niños, inmunizados

Desde el Gobierno Nacional instaron a la comunidad para que vacunen a los menores que se preparan para el regreso a clases de forma presencial.



“Debemos desatrasarnos de todas las secuelas que ha dejado esta pandemia en la salud mental de los niños y en su desarrollo cognitivo y académico", aseveró el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont.



Asimismo, señaló que para garantizar un 100 % de seguridad en las aulas, es necesario que desde las instituciones y los hogares se incite a la vacunación. Actualmente hay más de 3,4 millones de niños entre 3 y 11 años de edad que han recibido sus dosis, lo que equivale al 48,5 % de la población infantil a inmunizar.



“Tenemos unos pocos días, lo que queda de enero, para garantizar que los que entran en calendario A, que es el grueso de la población infantil en Colombia, esté vacunada antes de finalizar el mes de enero, para que puedan ingresar en esa burbuja de protección para los niños”, reiteró Bermont.

Bermont señaló también que la vacuna contra el covid-19 es uno de los tantos biológicos que se utilizan para el control de enfermedades, por lo que es importante que para el regreso a clases todos los menores completen su esquema de vacunación.



De igual forma, el funcionario destacó que la vacunación "garantizará que profesores, administrativos y los niños estén todos en una burbuja de protección en las instituciones. Al mismo tiempo y con el mensaje de refuerzo de la vacunación adicional de los adultos, garantizaremos que la población adulta esté muy bien protegida en los hogares".



