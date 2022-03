Tras tragedia de turista en San Andrés, tiburones que están en la isla serán protegidos

Luego de que la semana pasada un turista extranjero murió tras el ataque de un tiburón en San Andrés, ahora la Corporación Ambiental Coralina anunció que están intentando proteger a varios animales de esta especie que están en la isla porque escuadrones quieren cazarlos.



De acuerdo con lo indicado por la Corporación Ambiental, en los últimos días se divulgaron videos en redes sociales en donde se evidencia cómo algunas personas habrían estado intentando buscar tiburones en la zona de 'la piscinita' para cazar al que atacó al turista extranjero que murió.



Al respecto, el biólogo Nacor Bolaños explicó que expertos en esta especie estarán realizando labores de caza responsable de los dos tiburones tigre (Galeocerdo cuvier) que se han identificado están en inmediaciones del sector Pox Hole, esto con el fin de trasladarlos a un lugar seguro en la reserva de biósfera Seaflower.



"Entre este martes y miércoles estará llegando el personal que nos ayudará a capturarlos de manera segura, tanto para el animal como para las personas, y se le va a poner un tac satelital para hacerle seguimiento a estos dos ejemplares”, explicó el biólogo.



Además, desde la Corporación recalcaron que el propósito es que estos tiburones salgan de la zona costera donde puede haber presencia de turistas para, de esta forma, se pueda prevenir futuros incidentes.



"Por tal motivo hacemos un llamado a la calma y al respeto de la biodiversidad de las islas, además a ser vigías en la protección de los ecosistemas y en caso de avistar casos de ilícitos contra la fauna y flora, dar aviso a la línea única de emergencia 123", indicó la Corporación.



Con relación al caso del turista italiano que falleció tras ser atacado por uno de los tiburones, Arne Britton González, director de la Corporación Coralina, aseguró que este fue un hecho completamente atípico porque la carne humana no está hace parte de su cadena alimenticia.



"La carne humana no está dentro de su cadena alimenticia, es más, según las imágenes de este lamentable hecho, se da la mordida, pero no consume la carne, no se lleva nada. Lo mordió y siguió. Es muy raro que esto ocurra”, aseveró Britton González.