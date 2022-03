Autoridades advierten que la caza contra el tiburón que atacó a un turista es un delito

Luego de que se conocieran videos en redes en donde algunas personas estarían intentando cazar al tiburón, que atacó a un turista italiano causándole la muerte, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) recordó que esto es un delito.



“Es importante recalcar a la comunidad que quien atente contra la fauna protegida como tiburones u otros, está violando la normatividad y por tanto es catalogado como delito, y por ello sujeto a responder ante las autoridades competentes”, explicó la Corporación.



Antonio Roseto Degli Abruzzi, de 56 años, falleció este viernes tras ser atacado por un tiburón en San Andrés.



El italiano fue trasladado al hospital con una profunda mordedura en la pierna, pero llegó sin signos vitales y con una gran pérdida de sangre.



Un testigo de los hechos aseguró al Noticiero Popular de la Isla que vio al turista cuando iba en la moto y “los tiburones no le daban oportunidad de que nadara, él trataba de espantarlos con la mano, pero cada vez que hacía esto lo mordían”.



Junto con otras personas trataron de sacarlo del agua, cuando consiguió llegar a unas rocas cercanas y lo trasladaron al hospital departamental.



Los ataques de tiburón no suelen ser frecuentes en esta zona, como no lo son en el mundo, a pesar de la repercusión que suelen generar.