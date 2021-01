angela marcela alvarez

Toque de queda, ley seca y pico y cédula hacen parte de las medidas tomadas en varias regiones del país para este puente festivo, como forma de frenar la velocidad de expansión del covid-19.



Los alcaldes y gobernadores decretaron estas restricciones luego de que el Gobierno Nacional hiciera recomendaciones al respecto a ciudades cuya ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, llegara a más del 70 %.



Estas son las determinaciones que se han tomado a nivel nacional:

Cali y el Valle

En la capital del Valle este jueves tendrán vigencia las medidas de la ley seca y el toque de queda, desde las 10:00 p.m. y las 11:00 p.m., respectivamente, hasta las 5:00 a.m. de este viernes. Y a partir de las 9:00 p.m. del viernes iniciarán el toque de queda y la ley seca absolutos que culminarán al mediodía del lunes 11 de enero.



Estas mismas medidas estarán vigentes cada día entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Cabe resaltar que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, indicó que en los demás municipios del departamento el toque de queda y la ley seca durante el puente festivo se mantendrían solo en horario nocturno, es decir, de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.



Sin embargo, localidades como Buga y Palmira ya anunciaron toque de queda extendido para este fin de semana. En ambas ciudades la restricción será desde las 7:00 p.m. de este jueves hasta las 5:00 a.m. del martes 12.

Bogotá

Bogotá entrará en toque de queda extendido, desde las 11:59 p.m. de este jueves hasta las 4:00 a.m. del próximo martes 12 de enero, anunció la alcaldesa Claudia López.



La ciudad además también acatará la instrucción del Gobierno Nacional sobre declarar toque de queda nocturno desde el martes 12 de enero hasta el domingo 17 de enero, entre las 8:00 p.m. de cada día y las 4:00 a.m. del día siguiente.



La alcaldesa también confirmó que se mantendrá la cuarentena estricta en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá hasta el 17 de enero a las 11:59 p.m.



De igual manera, anunció que a partir del martes 12 de enero entrarán en confinamiento en las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, el cual irá hasta el 21 de enero a las 11:59 p.m.

Más información: Toque de queda desde este jueves en Bogotá y alerta roja declara Claudia López

Medellín y su área metropolitana

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, también acogió las instrucciones del Gobierno Nacional y anunció una cuarentena para este fin de semana que iniciará desde el viernes 8 de enero a las 7:00 p.m. y va hasta el martes 12 de enero hasta las 5:00 a.m.



Las medidas fueron confirmadas por el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien anunció que la medida también regirán en los otros nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá (Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta) y en el oriente del departamento.



Pasto y Nariño

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, decretó la medida de toque de queda en el departamento desde este miércoles hasta el lunes 11 de enero, comprendida entre las 4:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.



Dados altos índices de contagio #Covid_19 y alta ocupación de UCI, decretamos toque de queda en #Nariño desde este 6 hasta el 11 de enero, en horario de las 4:00 pm, hasta 5:00 am del día siguiente. @gobnarino@idsnestacontigo@PoliciaNarino@infopresidencia#EnDefensadeLaVidapic.twitter.com/voaQSOVuKl — Jhon Rojas (@jhonrojasca) January 6, 2021

Popayán

La capital del Cauca tendrá toque de queda nocturno desde este viernes 8 de enero hasta el próximo lunes 11.



La restricción se aplicará entre las 7:00 p.m. de cada día hasta las 5:00 a.m. del siguiente.

Eje Cafetero

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, decretó toque de queda desde el viernes 8 hasta el martes 12 de enero, desde las 10:00p.m hasta las 5:00a.m. Además, se implementará un pico y cédula en la ciudad para la compra de bienes y servicios hasta el lunes 11 de enero.



A nivel departamental la Gobernación de Caldas no expidió medidas para toda la región, sino que dejó la decisión a discreción de cada municipalidad.

Manizales se acoge a la directriz del Gobierno Nacional.#ToqueDeQueda 8, 9, 10 y 11 de enero entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

La restricción del día 11 terminará el martes 12 a las 5:00 a.m. pic.twitter.com/kDadWghm7V — Alcaldía de Manizales (@CiudadManizales) January 7, 2021

La Gobernación de Risaralda también expidió las nuevas medidas para cuidar la salud de su comunidad. En este lugar regirá un toque de queda desde el 8 hasta el 11 de enero, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., y el martes 12 será hasta las 5:00 a.m.



También anunciaron la aplicación de pico y cédula para los mismos días, en fechas pares podrán salir personas cuyo último dígito de la cédula sea par, y en fechas impares las personas cuyo último dígito sea impar.

Estas son las nuevas medidas para salvar las vidas de los risaraldenses en este puente de reyes.

Toque de queda cada día de 7:00 pm hasta las 5:00 am del día siguiente. #SaludParaTodos#RisaraldaSentimientoDeTodospic.twitter.com/gGX5FFzPF1 — Gobernación de Risaralda (@Gob_Risaralda) January 7, 2021

En Armenia se mantendrá durante este puente festivo la restricción vigente de toque de queda entre las 12:00 a.m. y las 4:00 a.m. de cada día.



La medida también se aplica en los otros 11 municipios del departamento, aunque con horarios distintos: En Salento y Génova aplica entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., mientras en Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Quimbaya la restricción de movilidad rige entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m.



De igual manera, continuará la ley seca desde las 10:00p.m. hasta las 5:00 a.m.

Bucaramanga y Santander

La Gobernación de Santander dio a conocer las restricciones de movilidad que implementarán durante el puente festivo teniendo el cuenta la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, que se ubica en 78,78 %.



En el puente festivo regirá toque de queda y ley seca departamental a partir de este viernes 8 de enero a las 10:00 p.m. hasta el martes 12 de enero a las 5:00 a.m.



Asimismo se tendrá pico y cédula hasta el 16 de enero.



✅Implementar el Pico y Cédula de dos dígitos con restricción para el ingreso a establecimientos de atención al público, SIN limitar la movilidad, en Piedecuesta, Floridablanca, Girón, San Gil, El Socorro, Barichara, Aratoca, Los Santos, Rionegro, Lebrija y Barbosa. pic.twitter.com/o7suHDDrlw — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) January 6, 2021

Cúcuta y Norte de Santander

La Gobernación de Norte de Santander amplió hasta el próximo 12 de enero, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día, el toque de queda en todos los municipios del departamento.



La alcaldía de Cúcuta decretó la prohibición total de circulación de vehículos y personas en el municipio desde las 7:00 p.m. del viernes 8 de enero, hasta las 5:00 a.m. del martes 12 de enero del 2021, y se manejará el pico y cédula hasta el 18 de enero.



También se implementará esta restricción el viernes 15 de enero desde las 7:00 p.m., hasta el lunes 18 de enero a las 5:00 a.m.



Otras ciudades

Capitales como Neiva (Huila), Ibagué (Tolima) y Villavicencio (Meta) también decretaron toques de queda.



En la primera capital, habrá toque de queda nocturno este jueves, viernes y sábado, entre las 8:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente. Entre el domingo 10 de enero y el martes 12 la medida cambiará y será continua: iniciará desde las 6:00 a.m. del domingo y finalizará a la misma hora del martes.



Mientras tanto, la 'capital musical de Colombia' tendrá un confinamiento total desde las 7:00 p.m. de este jueves 7 de enero hasta las 5:00 a.m. del martes 12.



La restricción de movilidad en Villavicencio será solamente nocturna, desde este viernes hasta el próximo lunes, en el horario comprendido entre las 8:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.

Sin medidas

Ciudades como Cartagena y Barranquilla no han anunciado medidas restrictivas en sus respectivas jurisdicciones.



A nivel departamental, en Bolívar (salvo Mompox) habrá ley seca desde las 6:00 p.m. de este viernes 8 de enero hasta las 5:00 a.m. del martes12 y toque de queda continuo desde las 9:00 p.m. de este viernes hasta las 5:00 a.m. del martes.