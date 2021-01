Endurecen restricciones a la movilidad en ciudades con alta ocupación de camillas UCI

Erika Mantilla

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció en la noche de este miércoles que promulgó una circular conjunta con el Ministerio del Interior con nuevas restricciones que deben imponer los alcaldes, dependiendo del nivel de ocupación de las unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en cada municipio.



Explicó que para las ciudades con una ocupación de UCI igual o mayor al 85 %, que es el caso de Cali, se ordena la restricción a la movilidad de personas y vehículos entre las 7:00 p.m. del 7 de enero y las 5.00 a.m. del 12 de enero de 2021. Adicionalmente, se restringe la movilidad de personas entre las 8:00 a.m. y las 5:00 a.m. entre los días 12 de enero y 16 de enero del 2021.



El funcionario aclaró que están permitidos domicilios así como la salida de las personas exceptuadas en el decreto 1076 de 2020.



Desde la Alcaldía de Cali informaron que ya estudian la circular para determinar si la ciudad se acoge o no a ella, teniendo en cuenta que ya existe un decreto operando para este fin de semana. Se espera que en el transcurso de este jueves el alcalde Jorge Iván Ospina defina esta situación.

En el caso hipotético de que el alcalde Ospina acoja la circular de Minsalud el toque de quede iniciaría a partir de hoy desde la 7:00 p.m. y culminaría el próximo martes 12 de enero a las 5:00 de la mañana. Según explicó el ministro del Interior, Daniel Palacios, las medidas tienen como finalidad disminuir la ocupación de camas UCI en el territorio nacional y deben ser adoptadas de forma inmediata por medio de los decretos en cada uno de los municipios y ciudades con estos niveles de ocupación.

Otros niveles de ocupación



Asimismo el ministro Ruíz manifestó que las ciudades con una ocupación de UCI del 70 % deben decretar restricción de cirugías no prioritarias, junto con pico y cédula para todas las actividades comerciales y prohibición de todo tipo de reuniones públicas y privadas.



Además, deben decretar una restricción a la movilidad entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana entre el jueves 7 de enero y el 12 de enero de 2021.



Durante este periodo se permitirán los domiciliarios y la salida de personas con excepciones. Además, se suspende el piloto de bares y restaurantes mientras se mantenga dicha ocupación de UCI.



Para las ciudades con ocupación de UCI del 80 % se ordena restricción a la movilidad de personas y vehículos entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, desde el jueves 7 de enero hasta el martes 12 de enero de 2021. Se permiten los servicios domiciliarios. Se prohíben además todas las reuniones públicas y privadas.

Otras medidas locales



Luego de haberse reunido el Comité de Expertos médicos para analizar el crecimiento de enfermos de covid-19 en las UCI de Cali, la Alcaldía informó que para evitar un mayor número de afectados y fallecimientos la Secretaría de Salud realizará un estricto seguimiento a los adultos mayores de 50 años que están actualmente contagiados o tengan síntomas del coronavirus en Cali.



Por ello les realizarán visitas domiciliarias y consultas de telemedicina con médicos especialistas.



“Se adoptó este mecanismo para hacer clasificación de riesgo, verificación de síntomas y verificación del cerco epidemiológico para cortar el contagio entre los contactos estrechos de las personas con resultado positivo del virus SARS-CoV–2”, manifestó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Actualmente cerca de 700 personas mayores de 50 años están diagnosticadas con Covid–19 en Cali.



“La idea es llegar a la misma casa de estas personas que tienen Covid–19 y más de 50 años e iniciarles un tratamiento médico”, complementó.



Asimismo, se realizará un estrecho seguimiento y cerco epidémico a los familiares que tengan pacientes en UCI con Covid–19 y que hayan tenido contacto con ellos para que se aislen y no propaguen la enfermedad.

