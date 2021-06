Suspensión del diálogo no tiene justificación frente a las necesidades del país: Emilio Archila

Natalia Moreno Quintero

El alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien encabeza la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Comité de Paro, indicó en entrevista con Colprensa, luego de que el comité se levantara de la mesa de forma unilateral, que no se pierde el tiempo cuando se dialoga y que el gobierno tiene las puertas abiertas para continuar con el diálogo y así superar la crisis actual.



¿Qué tan permanente es este levantamiento?



Este levantamiento no tiene ninguna justificación racional frente a las necesidades del país en este momento. El Comité de Paro tomó esa decisión de forma unilateral y serán ellos los que decidan hasta cuándo. Por parte nuestra esto nunca debió ocurrir, lo que debimos hacer en estos días debió haber sido acabar el documento de garantías y pasar a la etapa de negociación del pliego de negociación.



¿Qué pasó con los documentos, en qué realmente están de acuerdo Gobierno y Comité de Paro?



El Comité Nacional de Paro presentó un pliego que ellos denominaron de emergencia. El comité pidió que antes de sentarnos a dialogar sobre ello habláramos de un documento sobre garantías a la protesta pacífica. Para el gobierno es importante que, así como hay garantías para la protesta pacífica de quienes protestan, exista esa misma para quienes no están protestando en la forma de desbloqueos. En la metodología de trabajo llegamos a un borrador el 24 de mayo sobre ese documento, tal y como lo solicitamos, trabajamos para llegar a un texto definitivo, el jueves pararon ese trabajo y exigieron firmar el documento que había el 24. Ese documento, primero es un borrador, y segundo no estaba todavía lo que yo he pedido que se incluya que ni en este ni en el futuro van a verse afectados por bloqueos.



Ellos manifestaron que en esas condiciones y dado que el gobierno no considera que el decreto 575 se refiera a la protesta pacífica sino que es un decreto de orden público dijeron que no iban a interlocutar más con nosotros.

¿Se perdió el tiempo en la mesa de diálogo?



El tiempo no se pierde porque cuando uno dialoga parte del supuesto que el diálogo es necesario cuando hay personas que ven las cosas con ópticas distintas. Aquí nos une el propósito de dialogar y de llegar a un acuerdo que deje a todas las partes satisfechas.



El comité había pedido una reforma a la Policía, ¿la que anunció el presidente Duque hace parte de lo que se estaba dialogando en la mesa?



Ellos habían solicitado que se hiciera una reforma a la policía y, tal como quedó de presente hoy, el presidente y el gobierno nacional tienen toda la intención que nuestra Policía primero cuente con todos los instrumentos que necesita cuando se presentan las situaciones. Además, la reforma que anunció el presidente hoy es garantista frente al derecho de la protesta y a la protección de los derechos humanos.



¿Usted cree que este levantamiento tiene algo que ver la visita de la CIDH?



Ellos anunciaron que van a usar el documento borrador del 24 como un argumento para señalar que el gobierno no quiere dar garantías frente a la protesta pacífica y eso no es cierto porque ese documento era un borrador y de mutuo acuerdo veníamos trabajando sobre un documento mejorado. Ellos anunciaron, además, públicamente que van a usar el tiempo que hemos estado trabajando con ellos como una actitud dilatoria y eso tampoco es cierto, la forma como hemos venido actuando es completamente juiciosa y diligente en todos los frentes de discusión.