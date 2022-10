¿Sintió el temblor? Este martes se registró un sismo que causó conmoción en redes sociales

En la madrugada de este martes se registró un temblor de magnitud de 4.9, el cual sacudió varias regiones del territorio colombiano.



De acuerdo con lo detallado por el Servicio Geológico Colombiano, SGC, el sismo se presentó a las 12:13 de la madrugada y tuvo como epicentro el municipio de El Rosario, en Nariño.



Según el organismo, el evento sísmico tuvo una profundidad de 127 km y se presentó a 18 kilómetros de Leiva, en el departamento de Nariño.



Aunque las autoridades no reportaron ninguna afectación estructural ni personas lesionadas tras el movimiento telúrico, el sismo sí generó gran conmoción en redes sociales.



Según detallaron reportes en Twitter, lo que generó preocupación fue una notificación emitida por una aplicación en la que se alertaba que el sismo era un terremoto.



"Google nos asustó. Me quedé esperando un terremoto después de esa alerta", "Qué susto esa notificación, no de temblor, sino de terremoto", "Quedé despierto y esperando réplicas por el aviso de terremoto", fueron algunos de los mensajes de los ciudadanos.