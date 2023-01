Siete fallecidos y 40 heridos dejan siniestros viales en Colombia durante el puente de reyes 

Con la llegada del puente de reyes no solo llegan a su fin las festividades decembrinas, sino el fin de las vacaciones lo que representa el retorno de millones de ciudadanos a sus lugares de destino y con esto las vías del país se convierten en un foco de accidentalidad para estas fechas especiales con el alto flujo vehícular.



De acuerdo con el último balance de la Policía Nacional con corte a las seis de la tarde de este 7 de enero, en las vías del país hasta el momento se han registrado 28 siniestros viales, dejando un saldo de 40 lesionados y siete fallecidos.



Según el informe entregado por las autoridades, se han realizado 3.435 pruebas de alcoholemia de las cuales 12 han arrojado resultado positivo y una de estas fue la causante de 1 de los 28 accidentes.



De otro lado se han realizado 1.059 comparendos, entre las infracciones más comunes están relacionadas con: no portar la licencia de conducción, no tener al día la revisión tecnomecánica, Soat vencido y por último transporte informal.



Hasta las seis de la tarde a nivel nacional se han movilizado 1.488.044 vehículos en este primer día de plan retorno, del otro lado por el departamento de Cundinamarca se ha reportado un flujo de 379.222 y de Bogotá han salido 122.837 vehículos y han ingresado a la capital un total de 75.014.