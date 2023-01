Por el momento no se define si habrá alza en las tarifas de peajes, indicó MinTransporte

Con el anuncio de nuevas tarifas para 2023 inició la preocupación de algunos gremios del sector del transporte del país.



Desde el pasado primero de enero el precio de la gasolina corriente aumentó $400. A su vez, el galón del diesel tuvo un alza de entre $57 y $65. Desde la administración se justificaron las alzas argumentando ajustes inflacionarios y la sobretasa a los combustibles.



Ante estos incrementos, aún se mantenía la incógnita de si habría un alza en las tarifas de los peajes a lo largo y ancho del territorio nacional.



Lea además: Al Terminal de Cali no le cabe 'un alma': 120.000 pasajeros se movilizarán este puente



Por el momento, según el Ministerio de Transporte, no aumentarían los precios de los peajes. Sin embargo, la cartera también se encuentra adelantando conversaciones con el Gobierno Nacional para poder establecer un nuevo precio, teniendo en cuenta el estado de las vías.



Cabe resaltar que en el territorio nacional se registran 168 casetas, las cuales hacen parte de concesiones privadas, mientras que otras son administradas por el Instituto Nacional de Vías (Invias). Si se compara con los países de la región, en 2022 la tarifa local ocupó el quinto lugar con un valor de US$4,36, siendo el punto de Pipiral en la vía entre Bogotá y Villavicencio el de mayor costo, $20.100.

"Estamos trabajando en el tema": Ministro Reyes

El ministro de Transporte también se refirió a la tarifa de los peajes que subirá de acuerdo con la cifra de inflación que fue entregada este jueves por el Dane y que, para el cierre de 2022, fue del 13.12%. Al respecto, Reyes aseguró que están revisando el tema de costos con el Gobierno.



Lea también: Tarifas de peajes y alza de combustibles, los dilemas que está afrontando el MinTransporte​



"Estamos trabajando en el tema de los peajes de Invías, de la ANI. Hay una orden presidencial de revisar los peajes, el estado de las vías, revisar hasta qué punto no se incrementaría o si se usaría otro mecanismo para no afectar el contrato de la concesión. La próxima semana nos reunimos las entidades del sector y el Gobierno", dijo en diálogo con Blu Radio.



Además, manifestó que no tienen una fecha clara sobre desde qué momento se implementará el incremento en las tarifas de los peajes porque, según dijo, es un tema que está por discutirse con el Presidente.



"Hay muchos peajes donde las tarifas diferenciales no se están aplicando equitativamente, hay peajes que venían inactivos, otros que ya cumplieron su ciclo y otros que tienen valores que no compensan con el estado de las vías", precisó el Ministro.