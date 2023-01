Tarifas de peajes y alza de combustibles, los dilemas que está afrontando el MinTransporte​

Desde la entrada del nuevo Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, una de las medidas para afrontar el déficit que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha sido aumentar de manera gradual el precio a la gasolina, sin embargo, este incremento no tiene muy contento al sector transporte.



Por un lado, el gremio de los taxistas asegura que esta medida les ha afectado, razón por lo que anunciaron un paro nacional el próximo 22 de febrero, en rechazo a los incrementos de la gasolina, que para diciembre tuvo un aumento de 400 pesos.



Lea además: "Una colombianada más": Cambio Radical no para de criticar fuertemente al Gobierno Petro



Sin embargo, en la mañana de este viernes el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con el presidente de Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax), Hugo Ospina, con el objetivo de frenar la protesta.



De acuerdo con el jefe de la cartera, en la reunión se manifestó que no existe ninguna razón para convocar a un paro, cuando el Gobierno Nacional ha estado siempre abierto al diálogo y la concertación con los diferentes sectores.



Además, para solventar el impacto con relación al incremento de la gasolina, se propuso la reducción del 50% al valor del Soat que beneficia a todos los taxistas. También se habló de conformar mesas de trabajo para revisar el costo del etanol y del biodiésel.



De otro lado, los transportadores de carga se sumaron a la inconformidad con relación al aumento del ACPM, pues en un principio aseguraron que desde el año pasado se había acordado con el Gobierno que este no subiría sino hasta el mes de junio de 2023. Sin embargo, se notó un incremento en la primera semana de enero.



Lea también: MinDefensa definió el monto de los subsidios de vivienda para la fuerza pública



Para esto el ministro Reyes explicó que el incremento de 57 pesos por galón está relacionado con el valor de la inflación, debido al cambio de año, y sostuvo que el acuerdo pactado el pasado 5 de octubre sigue en firme, en el que se estableció que el aumento comenzará a regir a partir de junio de 2023.



Finalmente, desde el ministerio de Transporte se comprometió a conformar mesas de trabajo para revisar el costo del etanol y del biodiésel, así mismo con el ministerio de Hacienda y el equipo económico del Gobierno para examinar el tema del transporte del combustible que se hace por camiones cisterna, ya que hoy se hace a través de poliductos.

Aumento tarifa de taxistas

El ministro de Transporte también se refirió a la tarifa de los peajes que subirá de acuerdo con la cifra de inflación que fue entregada este jueves por el Dane y que, para el cierre de 2022, fue del 13.12%. Al respecto, Reyes aseguró que están revisando el tema de costos con el Gobierno.



"Estamos trabajando en el tema de los peajes de Invías, de la ANI. Hay una orden presidencial de revisar los peajes, el estado de las vías, revisar hasta qué punto no se incrementaría o si se usaría otro mecanismo para no afectar el contrato de la concesión. La próxima semana nos reunimos las entidades del sector y el Gobierno", dijo en diálogo con Blu Radio.



Además, manifestó que no tienen una fecha clara sobre desde qué momento se implementará el incremento en las tarifas de los peajes porque, según dijo, es un tema que está por discutirse con el Presidente.



"Hay muchos peajes donde las tarifas diferenciales no se están aplicando equitativamente, hay peajes que venían inactivos, otros que ya cumplieron su ciclo y otros que tienen valores que no compensan con el estado de las vías", precisó el Ministro.