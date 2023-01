MinDefensa definió el monto de los subsidios de vivienda para la fuerza pública

El Gobierno Nacional definió lo lineamientos para otorgar los subsidios de vivienda con destino a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.



De acuerdo con el Ministerio de la Defensa Nacional, el aumento más significativo se da para el rango de soldados y agentes, con un incremento de más de 6’000.000 de pesos en el subsidio, mientras que para el nivel ejecutivo y suboficiales el aumento es de 682.000 pesos, en tanto que para los oficiales el subsidio prácticamente se mantiene igual que en 2022.



De acuerdo con esos lineamientos, el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Decreto 2636 de 2022, determinó el valor de los subsidios de vivienda para el año 2023.



Con esta propuesta se logra mantener los subsidios de vivienda para los miembros de la Fuerza Pública sin que el valor que se recibe en pesos sea inferior a la del año anterior.



Dice la cartera de Defensa que de estas manera se refrenda el compromiso del Ejecutivo por una seguridad humana que cobija a la Fuerza Pública con relación al bienestar y el logro de condiciones dignas de vida, siendo la adquisición de vivienda un elemento fundamental.



El Ministerio de Defensa Nacional estableció los nuevos montos del subsidio de vivienda para los integrantes de la Fuerza Pública, cambiando el modelo de cálculo por lo que el ajuste no será similar al de años anteriores, pero donde se garantiza que no hay disminuciones para 2023.



Pese a las restricciones económicas y presupuestales, el Gobierno Nacional ha decidido mantener y garantizar los subsidios de vivienda, colocando en el centro el bienestar de la Fuerza Pública, así como promover la equidad como un reconocimiento especial en virtud de la labor que desarrollan.



Según el Decreto, los subsidios de vivienda del personal de la Fuerza Pública se implementaron por la Ley 395 de 1994 y desde ese momento se indexaron al SMLMV.



Agrega el Ministerio que "dicho modelo hoy no es viable, ya que financieramente es insostenible por el impacto de la inflación y el aumento histórico de los dos últimos años del salario mínimo. De seguir aplicando este modelo, el déficit en los próximos años seria de 1.7 billones de pesos".



Y agrega que el proceso para llegar a esta decisión "cursó todos los trámites técnicos, financieros y jurídicos, teniendo siempre en cuenta la justicia y la equidad".