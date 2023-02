¿Será vocero de paz? Lo que se sabe sobre la libertad de Jorge Luis Alfonso, hijo de 'La Gata'

Este miércoles se conoció que Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, conocida como 'La Gata', quedó en libertad por orden de un juez de Barranquilla y, aunque se ha asegurado que será vocero de paz, el porqué de su salida de prisión aún no está claro.



Lo primero que se conoció este miércoles es que la cárcel 'El Bosque' de Barranquilla recibió la boleta de libertad de Alfonso López, quien también ha sido conocido como 'El Gatico', la cual había sido firmada por el Juzgado quinto de Ejecución de penas de la capital de Atlántico.



Lea además: Bus que transportaba migrantes hacia el Urabá antioqueño se volcó; hay más de 20 heridos



Luego de conocerse que 'El Gatico' quedaría en libertad, se aseguró que se trataba de una decisión del Gobierno puesto que, según se divulgó, la Oficina del Comisionado de Paz, supuestamente, había pedido que se cancelara la condena por 29 años de prisión que tiene en su contra por el delito de homicidio agravado.



Y, aunque se llegó a manifestar que la libertad de Alfonso López había sido solicitada por el Gobierno, Laura Sarabia, jefa del Despacho de la Presidencia de la República, confirmó a través de Twitter que no hay un decreto presidencial, sino una resolución nombrándolo facilitador y que no hay ninguna decisión frente al juez de ejecución de penas.



Lea también: Denuncian que querían cobrarle a turista casi $3 millones por servicio en playa de Cartagena



Al respecto, se explicó que, en efecto, 'El Gatico' sí será facilitador de paz, pero que esa labor la cumplirá por un par de semanas y que, además, deberá llevarla a cabo desde su lugar de reclusión, es decir desde su hogar que es donde, desde 2021, cumple prisión domiciliaria.



"Jorge Luis Alfonso López no ha sido designado como gestor de paz ni el gobierno nacional ha solicitado su libertad", indicó Sanabria en Twitter.

Jorge Luis Alfonso López no ha sido designado como gestor de paz ni el gobierno nacional ha solicitado su libertad. pic.twitter.com/GQ0eOfoSgx — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 8, 2023