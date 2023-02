Denuncian que querían cobrarle a turista casi $3 millones por servicio en playa de Cartagena

Los casos de abuso de precios a turistas en playas de Cartagena se han vuelto el pan de cada día. De hecho, este martes se conoció un nuevo episodio a través de redes sociales.



El caso fue divulgado por una joven guía turística, quien por medio de Facebook expuso la costosa factura que en un establecimiento de comercio en las islas de Cartagena le habrían cobrado a un grupo de visitantes por consumir algunos productos. La joven no reveló el nombre del establecimiento ni la playa donde ocurrió.



Según la joven, a los extranjeros se les hizo un cobro desmedido de todos los productos que consumieron, pues la factura, que no tenía sello ni nombre del negocio o firma de quien sería el vendedor, alcanzaba los casi 3 millones de pesos.



Algunos de los precios que más llamaron la atención es el de una caja de cigarrillos en $200.000, 5 gaseosas en 100.000, 5 almuerzos con pargo que daba el total de $800.000, entre otros servicios.



En la publicación, que generó polémica e indignación en redes, la joven lamentó el abuso a visitantes que llegan a disfrutar de las playas, el sol y la arena de Cartagena, pero se llevan una mala experiencia por los abusos a los que son sometidos.



“Añoro que llegué el día en que trabajar en el sector turístico no sea sinónimo de tumbar a la gente cada vez que se pueda. Recientemente retome mi trabajo como guía turística. Lleve a un grupo a las islas y este es el resultado de comprar:



4 almuerzos con pargos

3 almuerzos con pollo

5 Coca colas

1 piña colada

1 corona

1 mesa (por 2 horas)

1 six pack de águila

1 caja de cigarrillos



"Además, incluyeron el servicio”, fue parte de la publicación que escribió la guía, asegurando que por estos hechos es que la ciudad no avanza y que ninguno de los precios que pusieron en la cuenta tenían relación con los que estaban en el menú que les mostraron al principio.



Finalmente, aclaró que pese a que los comerciantes hicieron lo posible para que no se diera cuenta del abuso, ella logró que los turistas no pagaran esa gran suma de dinero, pues mandó a traer el menú para verificar los precios y efectivamente estaban cobrando más de un millón de pesos de más y les tocó hacer una nueva cuenta con el valor real.

¿Qué dicen las autoridades?

Ante esto, la Corporación Turismo Cartagena, Corpoturismo, manifestó que aún no les ha llegado la denuncia del caso, pero que siguen tomando medidas para evitar que se presenten más casos como estos en las playas, que de alguna manera empañan la experiencia de los visitantes en la ciudad.



Hasta el momento, la entidad no sabe el nombre del establecimiento ni de las personas, pues tampoco se ha instaurado denuncia formal del hecho.



Con el fin de buscar la buena experiencia de los turistas en Cartagena y evitar abusos en los precios, Corpoturismo recomendó:



- Antes de consumir un producto o servicio, consulte su precio.



- Si va a adquirir un servicio turístico, exija el Registro Nacional de Turismo al prestador. Compre formal.



- Evite adquirir opciones de “prueba gratis”.



- Ante una eventualidad de abusos en precios, comuníquese a la línea 123 de la Policía o ponga la queja en los Centros de Atención Turística, ubicados en el muelle de La Bodeguita y Bocagrande. También a través del correo de la Superintendencia de Industria y Comercio contactenos@sic.gov.co. Esto facilitará la toma de correctivos necesarios frente a situaciones como esta.