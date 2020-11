Álvaro José Carvajal Vidarte

'Santrich' agradece a senadores, pero Barreras y Cepeda le aclaran que no lo defienden a él

'Jesús Santrich', desertor del proceso de paz, reapareció en las últimas horas en un video agradeciendo a varios senadores por, según él, "defender su inocencia", a propósito del debate en el senado contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, acusado de elaborar en la Fiscalía un plan de "entrampamiento" en contra del exjefe de las Farc.



"Quiero expresar mi agradecimiento para quienes creyeron en nosotros, a pesar de esa ofensiva mediática de mentiras, sin pruebas, que se desató; primero contra mi nombre y condición de revolucionario, pero luego contra Iván Márquez y otros compañeros a los que tildaron de narcotraficantes", dice 'Santrich' en la pieza audiovisual, difundida por N45.

El desertor añade que "quisiera agradecer a quienes, confiando en nuestras razones, también creyeron en el proyecto de reconstrucción de las Farc-EP, agradecer a Roy Barreras, quien no tenía identidad ideológica con nosotros, pero se atrevió con otros a defender nuestra inocencia y actuar en función de la paz de Colombia"



'Santrich' también menciona a Iván Cepeda, Alirio Uribe, Piedad Córdoba y Álvaro Leyva "que tampoco se dejaron amilanar ni arrinconar, por quienes pretendieron volverlos aliados de la guerrilla, en propósitos de guerra, cuando en realidad, su auténtico papel era el de ser defensores de la paz".



Tras conocerse el video, el presidente Iván Duque envió un ultimátum a 'Santrich' y a los disidentes de la 'Nueva Marquetalia': "Vamos a enfrentar a toda la 'narcotalia' con total determinación. no van a tener guarida, no van a tener escondedero".



"No lo defendemos a usted": Barreras y Cepeda

Los dos senadores mencionados por 'Santrich', Roy Barreras e Iván Cepeda, le aclararon este sábado al desertor que su defensa no es a él, sino al acuerdo de La Habana.



"No se equivoque, Santrich. Yo no lo defiendo a usted, sino al acuerdo de paz, para garantizar que nunca más se usen las armas en la política, que nada justifica la lucha armada, que nada justifique la violencia", dijo el parlamentario que hasta hace unas semanas pertenecía al Partido de la U.



Y enfatizó, "usted y 'Márquez' firmaron ese compromiso. Y usted y Márquez también traicionaron el acuerdo de paz, cometiendo el error histórico de volver al monte, porque se acobardaron con el entrampamiento y hoy están por fuera de ley".

Por su parte, el senador Iván Cepeda escribió en su cuenta de Twitter: "Que no haya ninguna equivocación: yo defiendo el proceso de paz y el acuerdo, no a quienes retomaron las armas y abandonaron a sus compañeras y compañeros, 243 de los cuales han sido asesinados".

Los senadores fueron parte de los citantes a un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, en la que se acusó al exfiscal Martínez Neira de hacer un plan de "entrampamiento" contra Santrich para vincularlo en actividades ilícitas y al ente acusador de no entregar las pruebas del caso a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.



El exfuncionario calificó las acusaciones de un "libreto mal elaborado" y aseguró que se han divulgado las piezas procesales "de manera selectiva".



"Cómo le convendría que esos 24.000 audios de los que se habla se colgaran en la nube para que todos los colombianos pudieran conocer las monstruosidades de las acciones que se estaban encarnando por parte de personas vinculadas a la dirigencia de las entonces Farc", dijo Martínez Neira.