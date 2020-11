Álvaro José Carvajal Vidarte

"No van a tener guarida donde esconderse": El ultimátum de Duque a la 'Nueva Marquetalia'

En la clausura del encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, el mandatario volvió a referirse al supuesto 'entrampamiento' que dio lugar a la investigación por narcotráfico contra Jesús Santrich e hizo de nuevo críticas contra el sistema de justicia transicional.



“Yo no puedo entender, como aparecen ahora, defensores de oficio de Jesús Santrich, un criminal que le dijo a la víctimas en la cara 'quizás, quizás, quizás, sobre si asumirían penas”, y después fue capturado con fines de extradición y terminó con una serie de beneficios burlándose de los colombianos y después salió a portar ametralladoras”.



El presidente insistió en que Santrich no es una santa paloma sino un narcoterrorista y a los disidentes de la Nueva Marquetalia (a la que llamó Narcotalia) les dijo que el Gobierno los va a enfrentar con total determinación y “no tendrán guarida donde esconderse”.



Criticó de nuevo la justicia transicional y señaló que los máximos responsables de delitos atroces no están indemnizando a las víctimas ni asumiendo su responsabilidad por el reclutamiento de menores ni por la violación de mujeres en el conflicto ni hayan entregado las rutas del narcotráfico para poder enfrentar este fenómeno.

En paralelo a esto y en compañía de los gobernadores de Caldas y Antioquia, se refirió al reto de seguridad que existe en esta zona del país, frente al aumento de homicidios y extorsión.



Aseguró que su Gobierno ha enfrentado el fenómeno de microtráfico y de bandas criminales que se presenta en la zona, y manifestó que el Gobierno lo seguirá enfrentando con todas las fuerzas disponibles.



Frente a este tema de seguridad el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria le presentó al gobierno una lista de seis prioridades para atacar esta problemática, pues la situación es compleja según el gobernador. “A hoy en el suroeste, los homicidios han aumentado 92 frente al año anterior, este aumento ha sido totalmente en el área rural”, añadió.



Por esto, le pidió al gobierno movilidad para las Fuerzas Armadas para que estas puedan prestar seguridad e hizo un llamado para atacar la criminalidad con tecnología.