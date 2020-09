Rodrigo Londoño reconoce abortos y reclutamiento forzado en las Farc

Andrés Camilo Osorio

El jefe de la Farc, Rodrigo Londoño, aseguró que en las filas de la exguerrilla se presentaron caso de abusos sexuales, abortos forzados y reclutamiento de las mujeres.



Así lo señaló el dirigente político a la emisora La W, en donde aseguró que esos hechos se dieron de forma aislada y no hacían parte de una política de la organización guerrillera que se desmovilizó después de la firma del acuerdo de paz de La Habana.



Explicó que al asumir la comandancia de las Farc, encontró “un proceso de ‘lumpenización’ y de descomposición en la organización. Recuerdo que en ese momento dije: prefiero tener a tres mil hombres alineados con la política de las Farc que a ocho mil en ese proceso de descomposición”.

Londoño también habló sobre la carta firmada por varios miembros del antiguo Secretariado sobre el tema del secuestro y dijo que fue fundamental el testimonio de Ingrid Betancourt para tomar la decisión de publicar esa comunicación.



Lea aquí: Nación deberá indemnizar a familias de los 11 diputados del Valle asesinados

"Secuestro fue un gravísimo error"

El lunes, los exmiembros de la antigua guerrilla de las Farc pidieron perdón a las víctimas de secuestro y a sus familias por el sufrimiento que les causaron. También aseguraron que se arrepienten de haber cometido este delito.



“Después de haber silenciado para siempre nuestros fusiles, en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra en la que participamos y fuimos protagonistas por más de 50 años, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”, señalaron.



“Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias, hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos; imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida lejos de sus afectos, de sus proyectos, de sus mundos”, declararon.



Lea aquí: Indignación por declaraciones de Timochenko sobre reclutamiento de menores



Señalaron que les da vergüenza no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. “No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados”, dijo.



El antiguo secretariado añadió que tienen compromiso y voluntad de rendir cuentas ante la justicia e invertir cada día del resto de sus vidas a recomponer el mapa de los desaparecidos. “Ya sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, sentenciaron.