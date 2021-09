¿Rivalidad entre expresidentes? Pastrana responde a Santos y lo reta a un debate político

Luego de que Juan Manuel Santos cuestionó las declaraciones de Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad y aseguró que este "se suicidó ante la historia", este jueves el presidente de Colombia entre 1998 y 2002 respondió a la polémica.



Pastrana, mediante una carta compartida a través de Twitter, objetó las palabras de Santos, realizó señalamientos en torno a los escándalos de Odebrecht por su reelección a la Presidencia y, además, lo retó a debatir la financiación de esta campaña.



Y es que, hace pocos días el expresidente Santos se refirió a las revelaciones de Pastrana ante la Comisión de la Verdad y manifestó que "lo que hizo con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la sien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado".



Ante esas palabras, Pastrana respondió con dureza y cuestionó que la campaña presidencial de 2014, así como la presidencia de Ernesto Samper, habrían sido financiadas con dineros ilícitos.



"Es de público conocimiento que tanto su reelección como la presidencia de Ernesto Samper fueron compradas como el mismo modus operandi, en angustiada segunda vuelta con el salvavidas de los dineros ilícitos", indicó Pastrana.



Además, en respuesta a la acusación de Santos de que se había "suicidado" por haber denunciando los supuestos dineros del narcotráfico asociados al exmandatario Samper, Pastrana afirmó que en su casos, sus campañas nunca tuvieron apoyo de dineros ilegales.



"Es la versión de los hampones y no me intimida. Siempre le he puesto la cara al país, a diferencia de usted y Ernesto Samper que descargan sus responsabilidades en subalternos y chivos expiatorios; casos más recientes los llamados Falsos Positivos que usted presidió como ministro de Defensa y la tragicómica a la voluntad popular expresada en el Plebiscito", agregó Pastrana.



Finalmente, retó al nobel de paz a debatir públicamente las financiaciones de las campañas de ambos, así como la de Ernesto Samper.