Archivan proyecto que podría volver a penalizar totalmente el aborto en Colombia

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el archivo del proyecto de Acto Legislativo número 161 de 2021, titulado "derecho a nacer".



La iniciativa proponía cambiar el texto del artículo 11 de la Constitución por el siguiente: "el derecho a la vida es inviolable a partir del momento mismo de la concepción. No habrá pena de muerte".



Esto causó polémica en el Congreso, pues varios representantes advirtieron que esto abriría la puerta a volver a penalizar el aborto en las tres causales permitidas en 2006 por la Corte Constitucional.



El proyecto, sin embargo, no pasó su primer debate en el Congreso y se hundió por un estrecho margen de 13 votos a favor de su archivo versus 10 en contra.



Al respecto, el representante vallecaucano Juan Fernando Reyes Kuri, uno de los opositores al proyecto, aseveró: "no se vale escudarse en argumentos 'provida' para imponer a todos una sola visión del mundo. Hoy logramos archivar este proyecto. Con mi voto no cuentan para restringir libertades".



Por su parte, la representante Juanita Goebertus aseguró que "es evidente que por vía de esta reforma constitucional querían echar para atrás la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, que ha establecido una serie de causales y que ha insistido, una y otra vez, que el derecho penal no es el camino para evitar que existan embarazos no deseados: es la educación y la construcción de proyectos de vida".

Sin embargo, una de las congresistas que apoyaba el proyecto, la representante Margarita Restrepo, afirmó que no se estaba entendiendo lo que se quería lograr con la iniciativa y que se buscaba "desfigurar" la misma.



"El objetivo de este proyecto era darle potestad al Gobierno Nacional para que presente un proyecto de ley estatutaria, que sería objeto de debate en esta comisión, con un único objetivo: el de salvaguardar el derecho a la vida del bebé, a la salud de la madre y al bienestar de la familia", dijo Restrepo, y aseveró que en esta legislación el Gobierno "podría decir que se debe respetar la vida desde la concepción misma, pero respetar los tres casos de excepción".



Por su parte, el representante Buenaventura León acompañó la iniciativa y aseguró que era "imperativo" para el Estado incluir esas disposiciones en el ordenamiento jurídico interno.



"Es un proyecto de vida, esto es un acto legislativo que pretende proteger a los niños que están por nacer, a las mujeres embarazadas... es necesario que el Estado las proteja desde el momento de la concepción, y por supuesto, creo que esta es la línea correcta para evitar los índices de defunción fetal, para que disminuyan significativamente", argumentó.