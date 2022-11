"Quiero pedir excusas, exploté": funcionario de Migración Colombia habló sobre su agresión

"Lamentablemente le tiré una cachetada y una patada. Me provocó, pido excusas", son algunas de las palabras que dijo un funcionario de Migración Colombia con relación a un video en el que se logra ver cómo él golpea con una patada a un usuario con quien, aparentemente, estaba discutiendo en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá.



Aunque el usuario relató que fue violentado verbal y físicamente por su color de piel y que, además, la Procuraduría anunció que lo investigará, el funcionario asumió su responsabilidad y aceptó que sí golpeó al hombre, pero negó que la discusión haya sido un caso de racismo.



En diálogo con Blu Radio, el funcionario de Migración manifestó que sabe que su forma de responder estuvo mal, por lo cual ofreció disculpas a la persona agredida. Además, entregó su versión de los hechos y mencionó que la discusión empezó cuando el usuario intentó hacer la detección biométrica y se quejó porque las máquinas, al parecer, no funcionaban correctamente.



"Fue ahí cuando empezó a ofender. Me siguió insultando, me decía: ‘usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me tratara mal y le explico qué no está haciendo bien y que tiene que hacer la fila. Siguió con palabras groseras, fuertes y, en ningún momento, le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento", detalló el funcionario.



​El hombre se refirió a las declaraciones que entregó el usuario en las que aseguró que él lo había agredido por su color de piel, relato que no solo rechazó, sino que dijo que esas acusaciones han ocasionado que tanto él como su familia estén recibiendo amenazas.



"Estoy revisando muchas amenazas. Me están amenazando y amenazando a mi familia, que no puedo volver al aeropuerto; imagino que serán conocidos del señor, no sé", comentó el funcionario a Blu Radio.



Finalmente y aunque recalcó que la discusión fue por el funcionamiento de la máquina de detección biométrica, el funcionario ofreció disculpas públicos al usuario y al país. Además, reiteró que él también fue insultado.



"Quiero pedir excusas, no era la actitud, no debió ser la forma de reaccionar, soy un ser humano que tiene errores. Lamentablemente le tiré una cachetada y una patada. Me provocó, pido excusas, incluso a este señor, pero en todo momento quien me insultó fue él", precisó.



Cabe resaltar que, también diálogo con Blu Radio, el usuario aceptó haber tratado mal al funcionario y mencionó que "en un momento le dije que me respetara y lo insulté también. Me provocó, lo que hice fue tratar de buscar una persona para que me colaborara con ese señor".