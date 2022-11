Petro y su queja al trato de las autoridades de México a los colombianos que llegan a ese país

En un diálogo con colombianos residentes en México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al maltrato que le dan las autoridades mexicanas a los colombianos que llegan a ese país, denuncias que han aumentado en los últimos meses.



El mandatario colombiano aseguró que la crisis climática era uno de los factores que ocasionaba la migración.



“El miedo a los inmigrantes es contra nosotros, es que por el Darién pasaron 200.000 personas que no era cruzado ni por las guerrillas (...) 200.000 mujeres, niños, violaciones, muertos, ahogados, crisis humanitaria, un desastre humanitario, y por ahí pasaron para juntarse con otros millones que van hacia el norte”, expresó Petro en su discurso.



Y reiteró el presidente: “Incluso por aquí, por eso no tratan bien a los colombianos aquí, porque creen que van a cruzar el río Bravo y porque están presionados aquí para detener ya no el Tapón del Darién sino el Tapón mexicano de la inmigración, es imposible, porque la misma crisis climática va sacando más y más gente con hambre de los territorios del sur hacia donde está el agua, la riqueza”.



Por ese motivo, el presidente Petro manifestó que algunos de los temas que abordará en su reunión con el presidente de México, Andrés Manuel Obrador, será la migración y la crisis climática, cuestionado que Latinoamérica no tiene una visión conjunta y unificada sobre ese flagelo.



Entre otros temas, el presidente Petro le propondrá a su homólogo mexicano hacer una reunión presidencial a nivel Latinoamérica sobre la política de drogas y evaluar su fracaso como la ha catalogado en diferentes discursos e intervenciones internacionales.



“Alguien diría no el presidente de Colombia quiere que todo el mundo se drogue, no, que incluso el consumo de cocaína pueda llegar a cero, si se aplicase una fuerte política de prevención, no de represión, si se descriminaliza los consumos de sustancias psicoactivas y se manera esos consumos como lo que son, como enfermedades sociales”, expresó Petro.



Finalmente, el presidente Petro rechazó que el Congreso de Perú no haya permitido la salida del presidente Pedro Castillo de ese país.



“Estamos dispersos, aquí veníamos a la reunión de la Alianza del Pacífico que terminó en cierta forma saboteada porque el Congreso de la República del Perú no permitió que el presidente peruano viniera dándole un golpe a la opciones de integración que hay en América Latina”, expresó Petro.



Se estima que durante la mañana el presidente Petro se traslade al Palacio Nacional para reunirse con su homólogo mexicano, quien ofrecerá un desayuno de trabajo.



En una primera etapa, los presidentes se van a reunir de forma privada y a continuación se efectuará la reunión ampliada de las delegaciones de los Gobiernos de Colombia y México.