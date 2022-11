Hubo acuerdo: Comunidades indígenas y afro levantaron bloqueo en vía Buga-Buenaventura

Luego de varios días de bloqueos, finalmente el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas, afro y campesinas llegaron a un acuerdo y, en la madrugada de este viernes, se levantó el bloqueo que había en la vía Buga - Buenaventura.



De acuerdo con lo conocido al respecto, las comunidades habían decidido bloquear la vía como forma de protesta para reclamar ayudas y soluciones ante las múltiples emergencias que los han venido afectando debido a los estragos de la ola invernal.



Así entonces, en diálogo con la viceministra del Interior, Lilia Solano, el Gobierno se comprometió a entregar ayudas alimentarias, esto a la par que se continúan los diálogos para buscarle solución a otros temas y problemáticas como la seguridad en la zona.



"No solo llegamos a un acuerdo en lo inmediato que era abrir la vía, también estamos construyendo un acuerdo en lo fundamental que tiene que ver con la respuesta a la emergencia de la ola invernal, a las comunidades afrocolombianas, raizales y campesinas que están viviendo una situación desesperada", comentó la Viceministra.



​Además, Solano fue enfática en que uno de los principales temas que se trató es que no hay necesidad de que las comunidades recurran a las vías de hecho para buscar el diálogo con el Gobierno "porque hay un compromiso real de cumplir lo pactado, de tal forma que no quede afectada la movilidad".



Con relación al diálogo con el Gobierno, Alejandro Sánchez, presidente de la Organización Indígena Aciva, manifestó que levantaron el bloqueo para no afectar más la movilidad en la zona, pero que sí esperan que sea un compromiso serio por parte de las autoridades y que las ayudas que se van a entregar le lleguen a todos los damnificados.



"Nosotros el censo que tenemos como comunidades indígenas es de unas mil familias damnificadas y sumando los consejos comunitarios, serían unas 4.000 entre indígenas y afro", manifestó Sánchez.



Cabe recordar que los gremios han reportado pérdidas por unos $40.000 millones por el bloqueo de la vía Buga - Buenaventura. Esto porque hubo pérdidas diarias cercanas a los $10.000 millones, dado que por el corredor logístico se movilizan diariamente unos 6.000 vehículos, entre camiones y vehículos de servicio público y particular.