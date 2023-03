¡Puño, pata y palo! El video del 'agarrón' entre limpiavidrios y conductor en Bucaramanga

A punta de puño, patadas y palo se agredieron tres personas dedicadas a limpiar vidrios con el conductor de un vehículo en Bucaramanga. El 'agarrón' que causó conmoción, quedó registrado en videos que fueron divulgados en redes sociales.



Según se detalló, la pelea se registró en la tarde de este martes 28 de marzo en la zona del semáforo de la Carrera 27 con Calle 45, en Bucaramanga. Al parecer, el enfrentamiento habría iniciado porque el conductor del carro pidió que no le limpiaran los vidrios, sin embargo, las personas que se dedican a esa actividad se negaron a hacerle caso.



Al inicio de la pelea hubo enfrentamientos con armas contundentes e insultos entre todos los implicados, después al conductor le quitaron la camiseta y él se subió al carro para irse del lugar. Sin embargo, el hombre no se percató que había otro 'limpiavidrios' en el piso y alcanzó a golpearlo; mientras esto ocurría, otros de los jóvenes procedió a destruir el vidrio panorámico.



Aunque el hombre intentó huir del lugar, los jóvenes siguieron pegándole al carro rompiendo los vidrios de este. El conductor trató de arrancar, pero terminó estrellado en el separador de la Carrera 27. La pelea entre todos los implicados continuó por varios minutos más hasta que llegaron las autoridades.



Al respecto, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que las personas implicadas en la pelea ya fueron capturados. Además, solicitó a las autoridades de Migración Colombia adelantar las labores correspondientes para que los migrantes involucrados sean deportados.



Esto es inaceptable. Los involucrados ya fueron capturados y los migrantes deben ser deportados. Solicito a la @PoliciaBmanga y @MigracionCol realizar operativos permanentes en los semáforos donde están estos personajes y le pido a la ciudadanía NO darles dinero. pic.twitter.com/gjY9Wfn2PP — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) March 29, 2023