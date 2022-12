Colombia "protestó" en intervención final ante la Corte de La Haya por litigio con Nicaragua

En los últimos días se han llevado a cabo, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, las audiencias entre los equipos jurídicos de Colombia y Nicaragua por el caso de la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense.



Durante la última semana los jueces de La Haya han escuchado los argumentos de ambas naciones, por lo cual, este viernes en las audiencias Colombia presentó sus alegatos finales. Al respecto, el equipo jurídico manifestó que la demanda de Nicaragua no tiene fundamento e insistió en que se posee plena titularidad sobre el área marítima demandada.



Durante su intervención, Colombia presentó argumentos sobre las consecuencias que tiene la demanda nicaragüense y los efectos que esta podría generar para la política internacional. Además, el equipo jurídico "protestó" y recalcó que Nicaragua se dedicó a hablar de asuntos de delimitación sin que ese fuera un tema que se fuera a discutir.



Sin embargo, durante su intervención el pasado miércoles, el equipo de Nicaragua planteó que no era posible hablar de plataforma continental sin que hubiese primero una delimitación.



Al respecto, el agente colombiano ante la CIJ, Eduardo Valencia Ospina, durante la presentación de los alegatos de este viernes, fue enfático en que los argumentos que tiene el equipo jurídico de Colombia frente a lo planteado por los nicaragüenses son "de triple naturaleza: legal, técnica e institucional".



"Tenemos claro que es la pregunta es válida y para lo cual Colombia cuenta con argumentos legales y técnicos que demuestran lo correcto. ¿Puede la demanda de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas cruzar y amputar los derechos de otro Estado dentro de sus 200 millas náuticas de costa marítima? Una respuesta corta es: no", dijo.



La coagente y embajadora de Colombia ante Países Bajos, Carolina Olarte Bácares, se refirió a los alegatos finales que se presentarán este viernes y mencionó que las preguntas presentadas por la CIJ han permitido que el equipo jurídico colombiana haya profundizado más en los argumentos más importantes.



Olarte detalló que en las preguntas que les formuló la Corte de lo que se trataba, específicamente, era de determinar si existía una base legal para pretender derechos sobre una plataforma continental extendida.



"La delimitación es una etapa posterior cuando esa base legal esté debidamente probada y nuestro argumento es que no había esa prueba de esa base legal, por tal motivo no era oportuno ni pertinente hablar de delimitación", aseguró la Coagente.



Además, explicó que lo que se viene es que "la juez, Presidenta de la Corte, concluyó la audiencia invitándonos a retirarnos para que ellos puedan deliberar y proponiendo eventualmente una decisión, tenemos que esperar a que esto sea el año próximo. Las decisiones de la Corte no son apelables, vamos con mucho respeto a escuchar la decisión".



Cabe recordar que el equipo que conforman el agente Eduardo Valencia Ospina, la coagente y embajadora de Colombia ante Países Bajos, Carolina Olarte Bácares, la coagente Elizabeth Taylor Jay, el asesor Gabriel Cifuentes Ghidini y el coordinador especial Andrés Villegas Jaramillo, actualmente se están alistando para la jornada de hoy en Corte.

