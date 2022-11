Procuraduría investigará a funcionario de Migración que agredió a pasajero

Tras las imágenes publicadas en redes sociales, donde un funcionario de Migración Colombia agrede a un viajero en el aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, la Procuraduría anunció la apertura de investigación.



El video, que se hizo viral en redes sociales, da cuenta como el funcionario lanza una patada a un usuario, tras una aparente discusión en una de las filas del terminal aéreo.

👉 Un funcionario de Migración Colombia agredió a un viajero en el Aeropuerto El Dorado, Bogotá. La entidad anunció que comenzará a realizar la respectiva investigación disciplinaria frente al caso.



Además, se observa cómo el mismo trabajador intenta agredir a la mujer que se encontraba grabando con el celular.



Al asumir la investigación disciplinaria, el órgano de control evaluará las acciones del funcionario y una posible suspensión, mientras avanza el proceso de investigación.



Igualmente, el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, rechazó la actitud del funcionario y anunció una investigación al respecto.



“Estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía que fundamentan el actual gobierno ni con su compromiso con el cambio”, aseguró el Director de la entidad.