Procuraduría formuló pliego de cargos contra Alex Flórez por insultar policias en Cartagena

Por llamar asesinos a tres patrulleros de la Policía de Cartagena, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el senador Alex Xavier Flórez Hernandez.



La investigación esta relacionada con el incidente ocurrido en la madrugada del 2 de septiembre del presente año, cuando el congresista, agredió verbalmente a policías y recepcionistas que le negaron la entrada al hotel Caribe de Cartagena a una joven que lo acompañaba.



Florez Hernandez tuvo el altercado con los recepcionista del hotel, cuando estos no le permitieron la entrada al hotel a la joven porque no tenía una cédula de identificación.



"Con su presunto comportamiento ofensivo contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana y la honra de los patrulleros al atribuirle hechos que no cometieron", expresó la Procuraduría