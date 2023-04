"Primero lo sancionó Twitter que el Estado", Claudia López sobre amenazas de Comandante del ELN

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre las recientes amenazas de Antonio García, máximo comandante del ELN, hacia las periodistas Vicky Dávila y Alejandra Villamizar.



Este martes 4 de abril, García se refirió a las críticas hechas por las periodistas Vicky Dávila y Alejandra Villamizar a la guerrilla del ELN, con relación a los diálogos de paz y la masacre de los nueve militares en Norte de Santander.



En una publicación vía Twitter, y utilizando como alegoría una canción de Darío Gómez, Antonio García le envió un mensaje a las periodistas, el cual ha sido tomado como amenaza:



"María Alejandra Villamizar dice que “nadie es eterno en el mundo”, refiriéndose al ELN. Le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez: “sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver", publicó el líder del ELN.



Ante lo sucedido, Twitter tomó medidas drásticas, suspendiendo la cuenta de García.



Tras la polémica, la Alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a las periodistas, no sin antes cuestionar el hecho de que Twitter haya sancionado primero a García que el mismo Estado.



"Primero sancionó Twitter que el Estado colombiano al comandante del ELN por amenazar a dos periodistas. A ellas toda mi solidaridad, a las familias de los 9 soldados asesinados y a todos los colombianos violentados por el ELN. Nada es eterno en el mundo. El ELN tampoco lo será", señaló la mandataria.