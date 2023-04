Antonio García, comandante de la guerrilla del ELN, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje amenazante, en el cual se ven involucradas la directora de Semana, Vicky Dávila y la periodista María Alejandra Villamizar.



En la publicación, que fue hecha sobre el mediodía de este martes 4 de abril, García se refirió a las críticas que han hecho las periodistas sobre los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, y también, sobre la masacre de los nueve militares en Norte de Santander.



El Comandante del ELN continua justificando el ataque con explosivos a los militares, afirmando que "como combatientes, los militares nos han golpeado en estos meses, y nosotros a ellos... así que puño y puño no es pelea".



En otra publicación, y utilizando como alegoría una canción de Darío Gómez, Antonio García le envió un mensaje a las periodistas, el cual ha sido tomado como amenaza.



"María Alejandra Villamizar dice que “nadie es eterno en el mundo”, refiriéndose al ELN. Le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez: “sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver", publicó el líder del ELN.



Ante estas declaraciones, la directora de Semana, Vicky Dávila, le respondió a García: "¿Usted está amenazando periodistas públicamente? Cuándo va entender que los que son criminales son ustedes, que los que están al margen de la ley son ustedes. Tomo su mención, estando armado, como amenaza. Mientras, sentados en México calentando puesto y mintiendo".



El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre las amenazas de Antonio García a ambas periodistas e indicó que "nuestro gobierno defiende decididamente la libertad de prensa, uno de los pilares de cualquier democracia. Rechazamos los mensajes amenazantes contra las periodistas @María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila. Le pido a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas".



Conforme a la situación, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, solicitó a la red social de Twitter que se cierre la cuenta del Comandante del ELN, ya que que utiliza estos medios para amenazar a los colombianos.



“Solicitamos desde Colombia el cierre de la cuenta de este bandido, que desde su perfil está amenazando a periodistas y enviando mensajes intimidantes y amenazantes al país! @eloMyMusic @Twitter”, trinó Espinal.